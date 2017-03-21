iPhone 8 Çok İlginç Bir Tasarıma Sahip Olabilir!

iPhone 8'in piyasaya sürülüş tarihi yaklaştıkça dedikoduların sayısı artıyor. İddialara göre iPhone 8, ilk iPhone'a bir çeşit saygı duruşunda bulunacak.

Dedikodu fabrikası bir kez daha tam kapasite olarak Apple iPhone 8 üzerinde çalışma yürütüyor. Güney Koreli ET News'in haberine göre yaklaşmakta olan amiral gemisi iPhone 8, ilk iPhone'u anımsatacak eğrilerle donatılmış bir "su damlası tasarımına” sahip olacak. Geçmişteki söylentiler, iPhone 8'in önde ve arkada camlı düz bir tasarıma sahip olacağına işaret ediyordu. Bununla birlikte yeni haber, cihazın her iki tarafında da kavisli cam olacağını öngörüyor.

Endüstri kaynaklarına göre Apple, iPhone 8'in arka yüzünde üç boyutlu bir cam malzeme kullanacak. Üç boyutlu cam mimarinin kenar eğrisinin mevcut metal kasanın kenarlarına göre daha nazik ve yuvarlak olduğu iddia ediliyor.

Rapora göre iPhone 8'in arka yüzü daha belirgin bir eğriye sahipken, telefonun önü daha düz olacak. Daha önce iddia edildiğinin aksine iPhone 8, Galaxy S7 Edge gibi keskin bir tasarım sunmayacak. iPhone 8'in, öncülerinden daha çarpıcı bir tasarıma ve çok daha fazla özelliğe sahip olması bekleniyor.