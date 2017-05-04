iPhone Hesap Makinesinde 'Silme' Fonksiyonu Bilmeyen?

Sosyal medyada viral olan bir video, aynı sorunu tekrar gündeme getirdi: İstenmeyen sayıları kaydırın yeter!

Herşey parmak hesabıyla ya da kafadan olmuyor, bazen hesap makinelerine ciddi bir şekilde ihtiyaç duyuyoruz. Ayrı bir donanım olmaktan çıkıp cebimizdeki telefonlarla bütünleşeli çok uzun zaman geçse de ihtiyaç hissettiğimiz anlar hiç azalmadı. Hele ki bir iPhone’u hesap makinesi olarak kullanmak da teknolojik bir ironidir.

Apple gene farkını koyup bu teknolojik taş devrinden kalma hesap makinelerini bile iPhone’lara uyarladı. Bilmeyenler için tekrar belirtiyorum; hesap makinesi arayüzünde bir geri alma veya silme fonksiyonuna ait bir tuş bulunmuyor. Uzun işlemler sırasında bir hata yaptığınızda geri almak için satırda “kaydırma” yapmanız yetiyor. Sizi öncelikle alttaki tweet ile baş başa bırakayım:

25 binden fazla retweet ve beğeni alınca tekrar gündem olan özellik, aslında 2014 yılında bir kez daha viral olmuştu. Biz de bu vesile ile iPhone kullanıcılarını rahatlatmak ve meraklılarına bilgi vermek istedik.

“iPhone bu armut değil, bir farkı olmalı” diyen Apple’a bu özellik dolayısı ile sıkıntı çekmiş kullanıcılarıyla birlikte “şükranlarımızı” sunuyoruz.