iPhone Hoparlöründen Daha Yüksek Ses Almanın Püf Noktası!

iPhone'unuzdan daha yüksek ses almak aslında çok kolay. Sadece küçük bir ayar değişikliği yeterli.

iPhone'unuzun ayarlarını yalnızca biraz değiştirerek çok daha yüksek ses alabileceğinizi biliyor muydunuz? TheBae isimli Twitter kullanıcısı, paylaştığı tweet'te iPhone'ların sesini daha yüksek çıkarabilecek bir ses ayarını anlattı. Tweet'i görenler hemen denediklerini ve hakikaten de işe yaradığını belirttiler. TheBae 1000'in üzerinde teşekkür mesaji aldı ve attığı tweet 85 bin kez retweetlendi.

Yukarıdaki video iOS 6'ya ait. Fakat tüm iOS sürümlerinde aynı yöntem geçerli.

Kullanıcılar öğrendikleri bu küçük hileden sonra tuhaf tepkiler gösterdiler. Bir kullanıcı 'Twitter bana üniversiteden daha fazlasını öğretiyor.' derken bir başkası 'Böyle bir şeyi 6. iPhone'umdan sonra öğrendim' dedi.

Çoğu insan bunun için teşekkür etse de bazıları da gereksiz bir bilgi olduğunu söyledi. Android kullanıcıları ise yalnızca uzaktan izleyebildiler...