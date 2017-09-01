iPhone'la Traş Olmanıza Olanak Sağlayan Aparat

iPhone ile traş olabilmenize imkan sağlayan aksesuar Japonyo'da gelecek hafta satışa çıkacak.

Akıllı telefonlarımız gün içerisinde birçok ihtiyacımızı karşılamamıza yardımcı olsalar da daha önce kişisel bakım konusunda da yardımcı olduklarına tanıklık etmemiştik. Japonya'da gözüken aksesuar Apple ürünlere Lightning girişi ile bağlanıyor. Üzerinde tek bıçak bulunan aksesuar çalışabilmesi için gerekli enerjiyi iPhone'nun bataryasından karşılıyor.

Şarj konusunda olumsuz etkiler gösterbilme potansiyeli olan aksesuar henüz satışa çıkmadı. Gelecek hafta Japonya'da 9$ fiyat etiketi ile satışa çıkması bekleniliyor. Ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı konusunda bir bilgi yok, ancak ürün Japonyo'da bu tarz aksesuarlar sevildiğinden dolayı oldukça popüler olabilir.

Telefonun alt kısmında bulunan bölümlerin tıkanmasına yol açabilecek ürün acil durumlarda günü kurtarabilir ancak batarya kullanımı konusunda kullanıcıları biraz üzebilir.