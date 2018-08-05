Yıllardır Apple’ın cihazlarında yer alan işlemcileri üreten Tayvan Yarıiletken Üretim A.Ş (TSMC) fabrikalarına siber saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda sistemlere bulaşan bir virüs, üretim hatlarının durmasına yol açtı.

Apple ile anlaşması gereğince iPhone ve diğer cihazların en önemli parçaları olan A serisi işlemcilerinden sorumlu olan TSMC, şu sıralar Eylül ayında tanıtılacak olan yeni iPhone’ların çiplerini üretmekle yükümlü. Bu nedenle yaşanacak herhangi bir sorun, iPhone tanıtımından sonra cihazların piyasaya çıkışını erteleyebilir. Bu durum da Apple’ın başını ciddi derecede ağrıtabilir.

Önümüzdeki 4 ila 5 hafta içinde 3 yeni iPhone modeli göreceğiz, bu cihazların hepsinde Apple’ın yeni nesil A serisi işlemcileri bulunacak. Muhtemelen bu işlemcilerden onlarca milyon adedi, yıl sonuna kadar üretilmiş olacak.

TSMC’nin fabrikalarına geçtiğimiz cuma günü yapılan bir siber saldırıda, fabrikanın üretim bandında bulunan cihazlara virüs bulaştı. Bu virüsler, akşam saatlerinde üretimin durmasına yol açtılar. Bloomberg, durumu kamuoyuna açıkladı, sistemlerin 5 Ağustos Pazar (bugün) akşam saatlerine kadar geri gelmeyeceği söyleniyor.

TSMC, yaptığı açıklamada bazı üretim bölümlerinin yeniden faaliyet göstermeye başladığını iletti. Yine de durumun Apple tarafından nasıl karşılandığı, yaşanan aksaklığın üretimi nasıl etkilediği net değil.

Tayvanlı üreticinin mali sorumlusu Lora Ho, “TSMC daha önce de virüslerle saldırıya uğradı, ancak bir saldırı ilk kez üretim hatlarımızı etkiledi.” açıklamasında bulundu. Hem TSMC hem de Apple, şu an konu hakkındaki soruları yanıtlamıyor, ancak yakın bir zamanda resmi açıklamalar yapılacağını düşünüyoruz.

Düşük bir ihtimal de olsa yeni iPhone yongalarının üretiminin aksaması, beklenmedik bir krize yol açabilir. Apple, geçtiğimiz günlerde 1 trilyon dolar piyasaya değerine ulaşarak tarihe geçmişti. Şu süreçte firmanın duymak istemeyeceği tek şey üretimdeki aksaklıklar.