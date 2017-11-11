iPhone Kamerası, Gerçek Fotoğraf Stüdyolarına Karşı

Apple'ın amiral gemilerinin belki de en çok övülen özelliği Portre Modu için bir iPhone alınır mı, bunun cevabını araştırdık.

Apple, bu sonbaharda iPhone 8 Plus ve X'in piyasaya sürülmesinin yanı sıra normalde bir stüdyo ortamında bulunan, belirli aydınlatma koşullarını sağlamak için tasarlanmış bir kamera efekti olan Portre Modu'nu tanıttı. Bu aydınlatma efektleri, iPhone 7 Plus ile tanıtılan arka plan yumuşatma derinlik efektiyle birleşince, profesyonel görünümlü portreler çekmeyi kolaylaştırıyor.

Bu iddiayı teste bırakan fotoğrafçı Daniel DeArco, Portre Aydınlatma sonuçlarını karşılaştırmalı bir videoda, gerçek stüdyo aydınlatmasıyla karşılaştırmak için bir iPhone X kullandı. DeArco,iPhone 8 Plus incelemesinde, Portre Aydınlatma'nın iyi çalıştığını ancak yine de biraz sınırlı olduğunu belirtiyor. iPhone X'daki Portre Aydınlatması ile benzer bir sonuca vardı; “Yan yana baktığımızda, efektlerin daha iyi bir fotoğraf çekimi için imkan sağladıklarını, ancak halen daha profesyonel bir stüdyo ile karşılaştırma yapılamayacağını gördük.”

iPhone X piyasaya sürüldükten sonra bir hafta içinde bütün profesyonel ve amatör fotoğrafçılar kendi ekipmanları yerine iPhone ile çalışmaya başladı. Hatta sadece telefonla çekilen kısa filmler bile oldu.

Apple, iPhone X ve 8 Plus'da Portre Aydınlatması ile daha iyi fotoğraflar çekmek isteyenler için kendi ipuçlarını sağladı. Portre Aydınlatma modunun etkileri neler? Bu özellik bizim için ne kadar yeterli? Aşağıda bu karşılaştırma yer alıyor. Sizde fikirlerinizi ve deneyimlerinizi bizimle paylaşın.