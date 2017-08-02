iPhone Katili Olacak Huawei Mate 10, 16 Ekim'de Tanıtılacak

Mate 10 ile iPhone 8'i ponçikleyeceğini iddia eden Huawei, yeni modelinin tanıtılacağı tarihi ve yeri açıkladı.

Huawei CEO'sunun iddialarına göre iPhone 8'e rakip olup onu geride bırakacak Mate 10, 16 Ekim'de Münih, Almanya'da resmen tanıtılacak.

Akıllı telefon sektörünün en büyüklerinden olan Çinli üretici Huawei, P serisi amiral gemisi modelleriyle normal boyutlu telefonlar çıkarırken Mate serisi phabletleriyle de üretkenliği arttırmayı hedefliyor. Bu yılın ilk Huawei amiral gemisi olan P10'un çıkışının ardından gözlerini Mate 10'a diken kullanıcılar, firma tarafından bilgiye doyuruldu.

Bu yıl bir sürpriz yapıp Mate 10'un yanında bir de daha küçük Mate 10 Lite modelini tanıtacağını duyduğumuz Huawei, bu modelle hangi kullanıcı kitlesini hedefleyecek biraz meçhul. Küçük ekranlı modellerin P serisinde yer alması nedeniyle Mate 10 Lite muhtemelen yine 6 inçlik bir ekrana sahip olacaktır ancak donanım alanında oldukça kırpılmış olacağını tahmin ediyoruz.

Telefon hakkında önceki bilgilerimize göre 6 inçlik 18:9 en/boy oranlı çerçevesiz JDI üretimi ekranla gelecek model, 2160x1080 çözünürlüğe sahip olacak. Huawei'nin yeni nesil 10nm'lik işlemcisi HiSilicon Kirin 970'ten gücünü alacak Mate 10, tahmini olarak 1.100 dolarlık devasa bir fiyat etiketine sahip olacak. Mate 10 Lite için ise yine tahmini fiyat etiketi 560 dolar civarında. Bu fiyatlar şimdiki piyasaya göre bile oldukça yüksek olduğundan Huawei muhtemelen bu şekilde ürünlerini satmaya çalışmayacaktır.