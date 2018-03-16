iPhone Kilidini Kıran 120 Bin TL’lik Kara Kutu: GrayKey

Emniyet güçleri için özel olarak üretilen iPhone şifre kırıcısı GrayKey, meğer aylardır ABD'de satılıyormuş. Ancak fiyatı cepleri yakıyor.

ABD’de düzenlenen bir terör eylemi sonrasında devam eden soruşturmalar, FBI ve Apple’ı birbirlerine düşman etmişti. Teröristin iPhone’ununu ele geçiren FBI, şifreyi kıramadığı için Apple’dan yardım istemiş ve teknoloji dünyasını uzun süre meşgul eden tartışmalar yaşanmıştı. Apple, güvenlik güçleri ile koordine olup iPhone şifrelerinin nasıl kırılacağı konusunda yardım etmeye pek yanaşmadı. FBI bu duruma öfkelendi ve dolayısıyla soruşturma da gecikti.

Cellebrite isimli bir firma ise büyük bir açığın farkına vardı ve GrayKey isminde bir dizi elektronik devre içeren cihaz geliştirdi. Bu cihazın iddiası, kendisine bağlanan kilitli iPhone’ları açık hale getirmesi. Hatta iPad, iPod gibi iOS destekli bütün cihazlar bu kutuyla kırılabiliyorlar.



GrayKey ile şifresi kırılmış bir iPhone

GrayKey, ABD’nin Atlanta kentinde bulunan ve Cellebrite adındaki İsrail merkezli bir şirket olan Grayshift’in bir ürünü. Cihaz 2017’nin sonlarına doğru çıktı ancak çoğu insana adını duyurmadı. Bu ayın başlarında ise Forbes, cihazın farkına varıp onu haber yaptı. Habere göre cihaz eski bir Apple güvenlik mühendisi ve ABD istihbarat yöneticilerini içeren ekip tarafından geliştirildi.

GrayKey, aslında gizli tutulması planlanan bir cihazdı ancak görüntüleri sızdırıldı:

Bir iPhone'un şifresini GrayKey kullanarak açmak çocuk oyuncağı. İki iPhone'u birbirine bağlamak için kullanılabilecek iki Lightning kablosuna sahip cihaz, iki ya da üç saat içinde 4 basamaklı iPhone şifrelerini kırabiliyor. 6 basamaktan uzun şifreler ise daha uzun sürelerde açılıyorlar.

Cihaz doğrudan internete bağlı olduğu için elde edilen bütün veriler bilgisayarlar tarafından erişilebilir oluyorlar, ancak cihazın kendi hafızasında saklanıyorlar. Hatta son sürüm bir iPhone X’un yüksek güvenlikli kilidini bile açabilme iddiası var.

GrayKey, polis ekipleri ve diğer güvenlik kurumları tarafından kullanılıyorlar. Diğer taraftan cihazın şifresini kırıp ulaştığı iPhone verilenin güvenli bir şekilde saklanıp saklanmadığı ise belli değil.

Yaklaşık 300 kere kullanılabilen bir GrayKey’in fiyatı 15 bin dolar. Sınırsız olarak kullanılabilen ve internete bağlanmadan çalışan özel versiyonu ise 30.000 dolar civarında. Eğer kötü niyetli birisi böyle bir cihazı ele geçirebilirse, çalıntı iPhone’ları korsan pazarlarda satmaya çalışan kara ticaret için gün doğabilir.

Asıl tehlike ise bu cihazın kredi kartı ve nüfus bilgileri gibi, kara borsada oldukça değerli olan verileri de ele geçirme tehlikesidir.