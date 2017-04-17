iPhone'da Profesyonel Müzik Üretimi Grammy Adaylığı Getirdi!

Steve Lacey, bir uygulama, biraz profesyonel kayıt donanımı ve bir iPhone ile müzik dünyasının Oscar'ına aday oldu.

Oldukça garip gelebilir, ancak teknoloji geliştikçe bu tip şeylere daha da alışmamız gerekiyor. Bazı insanlar ise alışmakla kalmayıp teknolojiyi kullanmayı onu kontrol eden firmalardan daha iyi biliyorlar ve iPhone uygulamaları sayesinde müzisyen olabiliyorlar.

Hip-hop aşığı ve bir “iPhone müzisiyeni” olan Steve Lacey de bu insanlar arasında. Müzik üretimi üzerine geliştirilen yılların mobil uygulaması Garage Band aracılığıyla ve biraz da kayıt ekipmanı ile harikalar yaratan Lacey, müzik dünyasının Oscar’ı olarak bilinen Grammy Ödülleri'ne kadar adını duyurmayı başardı. Kendisi, Hip-Hop sanatçısı Kendirick Lemar’ın Grammy’ye aday olan şarkısının altyapısını tamamen bir Garage Band ve bir iPhone kullanarak üretmiş.

Apple’ın müzikle arası zaten uzun zamandır çok iyi durumda, bilirsiniz. Kullanıcısına gayet iyi bir müzik dinleme deneyimi sunan iPhone serisinde de durum böyle. Ancak iPhone 7’lerde bulunmayan 3.5 mm’lik standart kulaklık jakı, bu tarz örneklerle daha da tartışılır olabiliyor. Nitekim kayıt donanımları ve stüdyo kulaklıkları iPhone 7’ler de istenildiği gibi kullanılamıyor. Apple’ın yeni cihazda nasıl bir kulaklık girişi tercih edeceği ise hala netleşmiş bir bilgi değil.

Bir iPhone ve Garage Band uygulaması ile profesyonel anlamda müzik üretmek, hatta bununla Grammy’ye aday olmak mümkün. Umarız Apple, üreticilerin de sesini duyar ve kulaklık girişini geriye getirir.

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