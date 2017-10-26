iPhone Kameralarındaki Yeni Güvenlik Açığı

Google mühendisi iOS'ta son derece ciddi bir açık buldu. Bu açıktan dolayı zararlı bir kişi, iPhone kamera uygulamasını kullanarak fotoğraflarınızı çekip videolarınızı kaydedebilir ve paylaşabilir.

Google mühendisi iOS'ta son derece ciddi bir açık buldu. Bu açıktan dolayı zararlı bir kişi, iPhone kamera uygulamasını kullanarak fotoğraflarınızı çekip videolarınızı kaydedebilir ve paylaşabilir. Ön ve arka kameralarınızı kullanabilirler, hatta sizin üzerinizden canlı yayın bile yapabilirler. Üstelik bunları yaparken sizin ruhunuz bile duymaz.

Şu ana kadar Apple kötü amaçlı yazılımlara karşı muazzam bir iş çıkardı. Gerek savunma sistemleri gerekse açıkları bulup kapatma süreleriyle iOS’un en güvenli telefon işletim sistemi olduğu düşünülüyor. Fakat öte yandan iOS ve kullanıcılarının tam anlamıyla güvende olduğunu söyleyemeyiz.

Bu açığı masum olarak da kullanabilirler. Örneğin sizin yüzünüze bakıp moraliniz düşükken sizi neşelendirecek uygulamaları sunabilirler ancak telefonunuzu ne sıklıkla tuvalette kullanıyorsunuz bir düşünün ve kendinizi o haliniz ile canlı yayında hayal edin.

Unutmadan, bu kamera uygulamaları sadece kullanıldıkları zaman fotoğraf çekebilir ya da video kaydedebilir. Siz farklı uygulamaları kullanırken ya da arka planda açık durdukları zaman sizi gözetleyemezler. Bu kamera uygulamaları demişken, kameranıza erişmek için izin isteyen bütün o uygulamaları düşünün. Gerçekten de sayıları fazla değil mi?

Açığı bulan mühendis Krause, bunu kanıtlamak için benzer bir yazılım yazdı ve kamera erişimine izin verdi.

İşte haberiniz olmadan çekilebilecek fotoğrafların olduğu video.

Sizin yüz tanımanıza da erişmiş oluyorlar, fakat bu durumdan elbette kurtulmak mümkün. Yapmanız gereken işlemler sırasıyla şu şekilde:

Kamera izinlerinizi bütün uygulamalardan silin. Sadece Apple tarafından güvenilen uygulamalara izin verin.

Alternatif olarak kameralarınıza sticker/bant yapıştırabilir ve kamerayı kullanmak istediğinizde çıkarabilirsiniz.

Apple ise bizi korumak için kamera aktifken yanan bir ikon koyabilir ve bundan sonraki modellerinde kamera aktifken yanan bir led ekleyebilir.