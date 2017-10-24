iPhone Kullanıcılarının App Store Harcamaları %40 Artacak!

Sensor Tower'ın yeni yayınladığı rapora göre iPhone kullanıcılarının yıllık App Store harcamaları, önümüzdeki iki yıl içinde 326 TL'yi bulacak.

iPhone kullanıcılarının, Android kullanıcılarına göre uygulama ve oyunlar için daha fazla para harcadığı herkesin konuştuğu bir konudur. Sensor Tower’ın hazırladığı raporlar ve gelecek yıllar için yaptığı tahminler, iPhone kullanıcılarının App Store harcamalarının katlanarak artacağını gösteriyor.

Sensor Tower, öncelikle geçtiğimiz yıllarda iPhone kullanıcılarının ücretli uygulamalara ve uygulama için satın alımlar için ortalama ne kadar ücret ödediğini ortaya çıkardı. Rapora göre iPhone kullanıcıları 2016 yılında App Store’da ortalama 47 dolar (175 TL) tutarında ücretli uygulama ya da uygulama içi satın alma gerçekleştirdi.

2012 yılına kadarki dönemde her yılın ortalamasını çıkaran Sensor Tower, 2019 yılına kadarki ortalama ücretli uygulama harcamaları tahminini de paylaştı. Sensor Tower’a göre bu yılın sonunda iPhone kullanıcılarının ücretli uygulamalara harcadıkları yıllık ücretin ortalaması 63 dolar (233 TL) olacak. Önümüzdeki yıl ise bu ortalama 77 dolara (285 TL) çıkacak.

Sensor Tower’ın 2019 yılı tahminlerine göre ise bir iPhone kullanıcısının ücretli uygulamalara harcadığı yıllık ücret, 2017’ye göre %40 artış göstererek 88 doları (326 TL) bulacak. Bu ortalama harcamalar, bundan 5 yıl önce yalnızca 12 dolardı (44 TL).

Bloomberg’in yayınladığı habere göre akıllı telefon kullanıcılarının ücretli uygulamaları daha fazla kullanıyor olmasının en büyük nedeni, oyun geliştiricileri tarafından gelişmekte olan teknolojilerin test ediliyor olması. Kullanıcılar, oyunların ve uygulamaların içerikleri ve teknolojileri genişledikçe, uygulamaya para harcamaktan daha az çekiniyor.