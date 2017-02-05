iPhone kullanıcıları, telefonlarına bebek gibi bakıyorlar. Peki siz iPhone'cu arkadaşlarınızı trollemek istemez misiniz? İşte bunun için 7 yöntem.

iPhone kullanıcıları telefonlarına o kadar aşıklar ki, gözleri başka hiçbir akıllı telefona kaymıyor bile. Hal böyle olunca telefonlarına gözleri gibi bakıyorlar. Hakkını vermek gerek, benim de performans açısından en verimli bulduğum akıllı cihaz bu. Peki bu telefonuna aşık kullanıcıları kızdırmak ve biraz da korkutmak ister miydiniz? EverythingApplePro isimli ünlü iPhone kanalı geçtiğimiz gün yayınladığı yeni videoda; iOS 10.3, 10.2, 10.1 gibi telefonlarda yapabileceğiniz bazı şakalar gösteriyor.

1-Dock’u Kilitleyin

Bunlardan ilki, arkadaşınızı tüm uygulamaların silindiğine inandıracak bir şaka. Cihazın dock kısmındaki uygulamaları teker teker kaldırın. Sonrasında Spotlight sayfa görünümüne gidin ve en alta gelerek parmağınızı ekrana basılı tutun. Diğer elinizle de home tuşuna basın. Dock devre dışı kalacak ve arkadaşınız iPhone’undaki uygulamaların silindiğini düşünecek. Bunu uygulamaları kaldırmadan yapsanız da olur, yine görünmeyecekler.

2-iPhone’u Mesajla Dondurun

Buradaki linke tıklayarak açılan sayfadaki ilk mesajı arkadaşınıza gönderebilirsiniz. Bu arkadaşınızın iPhone’unu kısa bir süre donduracaktır. Ancak EverythingApplePro, yalnızca birinci linke tıklamanızı ve yalnızca bunun zararsız olduğunu söylüyor.

3-Durum Çubuğunu Kilitleyin

Eğer 2. maddedeki mesajdan ard arda 5 tane gönderirseniz durum çubuğunuz kilitlenecek. İstediğinizi yapabilirsiniz, telefonunuz açık olduğu sürece geri gelmeyecek. Eski haline döndürmek için, cihazınızı yeniden başlatmanız gerek.

4-Mesajlaşma Uygulamasını Kapatın

“sms:&recipient=Me:&body=E2%C2” kodunu gönderdiğinizde, karşınızdaki kişi bunu bir link olarak görecek. Tıkladığında ise mesajaşma uygulaması kapanacaktır.

5-iPhone’u Bir Dosya Uygulaması ile Dondurun

Yine buradan 2. maddede kullandığımız sayfayı açıp 1. linke tıklıyoruz. Açılan sayfadaki tüm mesajı kopyalayarak cihazımızda seçtiğmiz bir klasöre kopyalıyoruz. Kopyalama bittiğinde eğer bu klasörü açmak isterseniz telefonunuz donacaktır. Ancak bunu bir defa yapıştırmanızı tavsiye ediyoruz, çünkü birkaç defa yaparsanız cihaz kalıcı olarak donabilir.

6-iPhone’u Çökertme

Kontrol merkezine gelerek kamera ve airdrop kısımlarına aynı anda tıklayın. Bu telefonunu donduracaktır. İstediği kadar ekrana bassın, telefon donuk kalacak. Home tuşuna bastığında ise telefon çökecek ve yeniden başlatması gerekecek. Kolay ve masumane bir şaka!

7-Kamera ile Telefonu Çökertme

Kamera kısmına gidin ve buradan hesap makinesini açın. Sonra güç düğmesine basarak telefonu bırakın. Arkadaşınız gelip telefonunu açmaya kalktığında telefon çökecek.

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