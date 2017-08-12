Birçoğumuzun haberdar olmadığı bu 10 yararlı özellik, iPhone kullanımını oldukça esnek hale getirecek, iyi ki varsın iPhone dedirtecek cinsten.

1. Hoparlörden daha fazla ses çıkmasını sağlayın

Ayarlar > Müzik > EQ’ya giderek, ‘Gece Yarısı’ seçeneğini işaretleyin. Böylece iPhone hoparlörünüz biraz daha güçlü ses vermeye başlayacaktır. Dilerseniz bir müzik açarak aradaki farkı görebilirsiniz.

2. Ekranı siyah-beyaz yapın

Bu ayar, renk körlüğü yaşayan kişilerin ekranda bazı simgeleri seçemedikleri için geliştirilmiş bir seçenektir. Fakat bazıları bunu yapmanın, telefona olan bağımlılığı azalttığını iddia ediyorlar. Teoriye göre temelde her uygulama, kullanıcıyı kullanmaya sevk edecek yerinde renk kombinasyonları ile tasarlanmış (örneğin ekran üzerinde büyük kırmızı renk bildirim işaretine tıklamamak, neredeyse imkansızdır, değil mi?). İşte renkler kaybolunca da, sizi bu simgelerden soğutuyor.

Yine de bu filtreyi uygulamak isterseniz Ayarlar>Genel>Erişilebilirlik>Ekran>Renk Filtereleri bölümünden yapabilirsiniz. Renk körleri için başka seçeneklerde mevcut.

Eğer ekran görüntüsünü hızla değiştirmek isterseniz, Ayarlar>Genel>Erişilebilirlik>Erişilebilirlik Kısayolu>Renk Filtrelerine gelerek bu kısa yolu aktif hale getirebilirsiniz. Bu şekilde home tuşan üç kez basarak bu filtreyi açıp, kapatabilirsiniz.

3. Resimlerinizi, resim üzerinde bulunan nesnelere göre arayın

Fotoğralar uygulamasında üstte bulunan arama çubuğuna aramak istediğiniz nesneyi ya da kişiyi yazarak ilgili resmi bulabilirsiniz.

4. Flash ışığının parlaklığını değiştirin

Flash ışığının parlaklığı varsayılan olarak çok fazladır. Fakat ilgili simgeye üç boyutlu bir dokunuş gerçekleştirirseniz, daha düşük parlaklık seviyelerini ayarlayabilirsiniz. Özellikle geceleri kalktığınızda uykunuzu kaçırmasını istemiyorsanız, bu ayar oldukça kullanışlı olabilir.

5. GSM Verisi ya da Batarya gibi önemli menülere kısayollar atayın

Telefonunuzun 3D Dokunma (iPhone 6 ve sonrası modellerde mevcut) özelliği varsa bu özelliği Ayarlar simgesi üzerinde kullanarak dört önemli kısa yol oluşturabilirsiniz: Batarya, Şebeke Verisi, Wi-Fi ve Bluetooth. Yapmanız gereken tek şey, simge üzerine sıkıca basılı tutmak.

6. Dinlemediğiniz şarkıları otomatik olarak silin

Ayarlar>Müzik bölümüne giderseniz telefonunuzda müzik için ayrılan depolama alanını ayarlayabilirsiniz. Müzik için ne kadar yer ayırmak istediğinizin ayarını yaptıktan sonra Müzik uygulaması, belirlediğiniz limitin aşılması durumunda uzun süredir dinlemediğiniz parçaları silerek, yer açacaktır.

7.Arabanızı park ettiğiniz yeri bulun

‘Haritalar’ uygulaması, aracınızda Bluetooth varsa ve telefonunuzla eşleştirme yapmışsanız, aracınızın en son park edildiği yeri hafızaya almak gibi bir özelliğe sahiptir. Uygulama size park konumunu gösterecek olmakla birlikte aynı zamanda arabayı garaja park ettiyseniz ve hangi katta park ettiğinizi bilmek istiyorsanız bir resim ya da not da iliştirebiliyorsunuz.

8. Hizalama yapmak için telefonunuzu kullanabilirsiniz

Pusula uygulamasında iken sola doğru kaydırma yaparsanız, telefonunuzu hizalama aracı (şakül) olarak kullanabilirsiniz. Özellikle bir şeyleri asarken oldukça faydalı olabilecek bir uygulama.

9. Hesap makinesinde sadece bir rakamı silebilmek

Siz de diğerleri gibiyseniz, hesap makinesinde yanlış bir şey yazdığınızda yazdığınız her şeyi siliyorsunuzdur. Halbuki rakamları sola doğru kaydırırsanız, her kaydırmada bir hane silebilirsiniz!

10. Telefon kilidini home tuşuna basmadan açın

Telefon kilidini açmak için ekran kilidine nasıl basmanız gerektiğini biliyor musunuz? Bu durum can sıkıcı bir hal alabiliyor bazen. Bu gidişata artık bir son vermek isterseniz, Ayarlar>Genel>Erişilebilirlik>Ana Ekran Tuşu’na gelin ve ‘Açmak İçin Parmağı Basılı Tut’ seçeneğini aktive edin. Bu durumda yapmanız gereken tek şey parmağınızı home tuşu üzerinde bir süre tutmak olacaktır.