iPhone'la Kumanda Edilen Yengeç Tipi Dövüş Robotu Mekamon

Amerika'da Apple mağazalarında raflara inen robot, aynı zamanda üretici firmanın web sitesinde de satışa sunuluyor.

İngiltere’de bulunan Reach Robotics adlı firma yaklaşık 4 yıllık bir çalışmadan sonra çalışmalarının karşılığını almak üzere.

Firmanın kurucusu ve CEO’su Silas Adekunle bir web sitesine verdiği demeçte “Sıfırdan yaptığımız bu robotların sonunda mağazalara ineceğini görmek inanılmaz bir his yaşatacak" dedi.

Amerika’da bulunan Apple mağazalarına, Apple’ın sitesine ve Reach Robotics’in web sitesine Çarşamba günü inen robotun canlı gösterimi esnasında Adekunle, MekaMon adı verilen robotun fiziksel ve bazen duygusal anlam ifade eden becerilerini gözler önüne serdi. Bu dört bacaklı yaratıklar sadece algılayıp, fiziksel anlamda karşı saldırılar geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda yenildiklerinde üzüldüklerini de belli ediyorlar.

Adekunle, “Oyuncular iPhone telefonlarını kullanarak çok fonksiyonlu, internete bağlı savaş botlarını fiziksel ve aynı zamanda sanal dünyada kontrol edebiliyorlar” diyor.

299.95$’a satılan oldukça makul fiyatlı set, oyun sisteminin ötesinde özelliklere sahip. Zira oyuncuların dört bacaklı robotları hem fiziksel, hem de sanal ortamda karşılaştırabiliyorlar.

Bütünüyle tesadüfi olmakla birlikte robotun çıkış zamanı, Apple’ın arttırılmış gerçeklik çalışmalarının zirvede olduğu bir döneme denk geldi.

“Dünyanın ilk seçkin oyun robotu olan Mekamon, mobil arttırılmış gerçeklik ürünleri kategorisine tam anlamıyla uyum sağlıyor. Robotlarımızda gerçekliği büken teknoloji ve rekabetçi bir oyun tarzını bir araya getirerek, oyunculara donanım ve video oyunları alanında yeni bir açılım sağlıyoruz. Oynaması çok kolay olmakla birlikte kumanda etmesi oldukça güç olan, seçkin bir robotik ürünü” diyor Adekunle.

Firmanın hedefi, kullanıcıların Makemon’u harekete geçirmek, kapatmak ve hareket kabiliyetlerini kullanmak için temel kodlama kavramlarını öğrenerek, uygulamalarını sağlamak. Firma, oyuncuların yazılım kabiliyetlerini arttırarak MekaMon oyuncularının gelecek yıllara yönelik olarak robotik alanında daha kapsamlı yer edinmelerini sağlamayı umuyor.