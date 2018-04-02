iPhone’lar İçin Çıkan Haftanın En İyi 5 Ücretsiz Oyunu!

iOS işletim sistemi bu hafta çıkan en başarılı 5 ücretsiz oyunu sizler için listeledik.

Ücretsiz oyun haberlerimiz genelde Android ve PC platformları için oluyor. Ne yazık ki diğer platformlara çok fazla ücretsiz oyun çıkmasa da, yine de sürekli olarak ücretsiz olan pek çok başarılı oyun var. Bugün sizlere bu hafta iOS için en iyi 5 ücretsiz oyunu listeleyeceğim.

Art Of War 3

Gerçek zamanlı bir PvP oyunu arıyorsanız, strateji mekaniklerine sahip bu oyun çok hoşunuza gidecek. Bir strateji uzmanı gibi düşünmeli ve savaş alanında kararlı bir şekilde adımlar atmalısınız.

Galactic Frontline

Uzay savaşlarını seviyorsanız, galaktik düzeyde savaşlara ev sahipliği yapan bu oyunu tercih edebilirsiniz. Çeşitli uzay gemilerini toplayıp bu gemileri geliştirecek, yetenek kilitlerini açacak ve filonuza güç katacaksınız.

Immortal Warriors

MMORPG’leri hala severek takip ediyorsanız, mobil platform için çıkan bu destansı strateji MMORPG oyunu ilginizi çekebilir. Kılıcınızla iblislerin planlarını bozacağınız bu oyunda topraklarınızın lordu olmak için savaşacaksınız.

Kingpin Bowling

Arcade mekaniklerine sahip bir bowling oyunu.1970’li yılların retro grafiklerine sahip oyun, çok fazla boş zamanı olmayan oyuncuların 2-3 dakikalığına oynayabilecekleri hoş bir oyun olarak karşımıza çıkıyor.

Orbital 1

Orbital 1, bir senaryoya sahip gerçek zamanlı bir strateji oyunudur. Size en iyi oyun mekaniğini sunmak için 3D olarak geliştirilen oyun, aksiyon ve strateji tarzıyla oyuncuların ilgisini çekiyor. Savaş alanında gerçek PvP savaşlarıyla rakip filoyu yok etmeye çalışacaksınız.