iPhone'lar İçin Geliştirilmiş 15 Sıradışı Aksesuar!

iPhone’lar, şüphesiz ki yeryüzündeki en popüler mobil cihazlar. Hal böyle olunca, bu akıllı telefon için onlarca aksesuar üretiliyor. Ancak bazıları diğerlerinden biraz farklı. iPhone’lar için üretilen en sıradışı 15 aksesuarı seçtik.
1-Göbek Bağı Şeklinde, Şarj Aleti
2-Dans Eden Hayvan Şeklinde Oyuncak
3-Kadın Eli Şeklinde Kapak
4-Hana, Burun Şeklinde Kapak
5-As-Seen-On-TV Şapkası
6-Kanyak Kutusu Şeklinde Powerbank
7-Banyo Küveti Şeklinde Kapak
8-Elektroşok Özellikli Kapak
9-Biber Gazı Sıkabilen Kapak
10-Celluon Sensörlü Sanal Işık Klavyesi
11-Flir One Termal Kamera
12-Vyne, Video İzleme Aparatı
13-Joey Akıllı Telefon Sütyeni
14-Kissenger, Uzak Mesafeden Öpücük Gönderme Aparatı
15-Isopod iPhone Kapağı