iPhone'lar İçin Geliştirilmiş 15 Sıradışı Aksesuar!

iPhone, dünyanın en popüler mobil cihazı. Haliyle, en ilginç aksesuarlar da bu telefon için üretiliyor. Bunlar arasından en sıradışı 15'ini listeledik.

iPhone’lar, şüphesiz ki yeryüzündeki en popüler mobil cihazlar. Hal böyle olunca, bu akıllı telefon için onlarca aksesuar üretiliyor. Ancak bazıları diğerlerinden biraz farklı. iPhone’lar için üretilen en sıradışı 15 aksesuarı seçtik. 1-Göbek Bağı Şeklinde, Şarj Aleti 2-Dans Eden Hayvan Şeklinde Oyuncak 3-Kadın Eli Şeklinde Kapak 4-Hana, Burun Şeklinde Kapak 5-As-Seen-On-TV Şapkası 6-Kanyak Kutusu Şeklinde Powerbank 7-Banyo Küveti Şeklinde Kapak 8-Elektroşok Özellikli Kapak 9-Biber Gazı Sıkabilen Kapak 10-Celluon Sensörlü Sanal Işık Klavyesi 11-Flir One Termal Kamera 12-Vyne, Video İzleme Aparatı 13-Joey Akıllı Telefon Sütyeni 14-Kissenger, Uzak Mesafeden Öpücük Gönderme Aparatı 15-Isopod iPhone Kapağı NFC Etiketlerine Telefonunuzu Dokundurarak Yapabileceğiniz 7 Şey videomuzu izlemek için buraya tıklayın!