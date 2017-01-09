iPhone’lar İyi Satmayınca Tim Cook’un Maaşı Düştü!

2011 yılından beri Apple’ın CEO’luk görevini üstlenen Tim Cook’ın aldığı prim, geçtiğimiz yıla oranla %15 düşürüldü.

Tim Cook, Steve Jobs’un ölümünün ardından 2011 yılında Apple’ın CEO’luk görevini üstlenmişti. Genel olarak her yıl iPhone satışları kademeli olarak artan şirketin genel kar marjı ve hedefleri ise pek istenilen düzeyde değildi. 2014’te çıkarılan iPhone 6 modelleriyle aslında büyük bir satış ivmesi yakalayan Apple, aynı başarıyı bir sonraki yıl iPhone 6s’le elde edemedi. Üstelik belirlenen hedefin de oldukça gerisinde kalındı. 2016 yılındaki satış hedefini 223.6 milyar dolar olarak belirleyen Apple, 215.6 milyar dolarlık satış performansı elde etti ve hedefin %4 altında kalmış oldu. Tabii bu durum, üst düzey yöneticilerin aldıkları maaşları derinden olmasa da biraz sarstı.

Belirlenen hedeflerin altında kalınması, Apple yöneticilerinin primlerine de %10’luk düşüş olarak yansıdı. Fakat en ciddi prim düşüşü Tim Cook yaşadı. 2015 yılında maaşına 1 milyon dolar zam yapılan Cook, primleri dahil olmak üzere 2016 yılında bir önceki yıla oranla %15 daha az para kazandı. 2015’te 10.28 milyon dolar para kazanan Cook, 2016’da ise 8.75 milyon dolar kazandı.

Bu azalışa rağmen Tim Cook, sattığı hisseler sayesinde kendisine 136 milyon dolar ek kazanç sağladı. Yani primdeki kesinti için sanırım ‘hisselerden edindiği kazancın yanında devede kulak kalır’ tanımlamasını yapabiliriz.