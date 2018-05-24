iPhone’lardaki En Büyük Sıkıntıları Gideren iOS 12 Konsepti!

iOS işletim sisteminin bildirim sistemi yıllar içinde pek çok güncelleme alsa da yeterince işlevsel bir hale bir türlü gelemedi. Bu konsept iOS 12 bildirim sistemi ise kullanıcıların tüm isteklerine kulak veriyor.

Apple, iPhone ve iPad’leri çalıştıran mobil işletim sistemi iOS’ta keskin değişiklikler yapmaktan daima kaçınmıştır. Ani değişikliklerin getirebileceği sorunların kullanıcı deneyimini olumsuz etkilememesini isteyen şirket, stabilitenin bozulmaması için değişikliklerini yavaş yavaş ve üzerinde detaylı bir çalışma gerçekleştirdikten sonra yapmaktadır.

iOS işletim sisteminde bildirim sistemi küçük güncellemeler alsa da, temel olarak uzun yıllardır aynı özelliklerini koruyor. Eğer iOS cihazınıza birden fazla bildirim gelirse, bildirim sistemi bu bildirimleri kronolojik olarak sıralıyor. Bu sistem gayet mantıklı gibi görünse de uzun süre cihazınızdan ayrı kaldığınızda bildirimlerin birikmiş ve aynı uygulamalardan gelen bildirimlerin birbirinden tamamen bağımsız şekilde listelenmiş olduğunu görürsünüz.

Apple, iOS bildirim sistemini güncellemek için beklemeye devam ederken tasarımcılar, konsept iOS 12 tasarımı oluşturdular. Konsept iOS 12 tasarımında aynı uygulamalardan gelen bildirimler tek bir bildirim kartı üzerinde toplanıyor. Böylece kullanıcılar, sadece gelen mesajları kontrol etmek için tüm bildirimleri gözden geçirmek zorunda kalmıyor. Ayrıca gelen onlarca bildirim tek bir kaydırma ile yok edilebiliyor.

Konsept tasarımın bir başka güzelliği ise bildirim kartları üzerinden iMessage, WhatsApp gibi destekleyen uygulamardan gelen mesajları yanıtlama imkanı. Herhangi birinden mesaj aldığınızda yanıtlamak için uygulamayı açmanıza gerek kalmadan bildirim ekranından yanıtlayabileceksiniz. Eğer mesaj yazacak vaktiniz yoksa, yanıtlamak için hazır yanıtları da kullanabilirsiniz.

Bildirim ekranındaki bir diğer değişiklik ise saatin küçükmesi. Zamanı kontrol etmek önemlidir; fakat bunun için devasa bir saat göstergesine ihtiyacımız yok. iOS 12 konsepti, saati küçükterek sol üst köşeye taşıyor. Sağ üst köşeye ise Android benzeri bir hava durumu widget'ı getiriyor. Konsept bildirim sisteminin ve ekranının mevcut sistemden daha işlevsel olduğu aşikar.

iOS 12 ile ilgili bir diğer beklenti ise Apple Music'in tasarım anlamında güncellenmesi. Çıktığı andan itibaren büyük bir ivme ile kullanıcı kitlesini arttıran Apple Music, Spotify ile yarışacak kıvama geldi diyebiliriz. Fakat Spotify'ın Apple Music'ten daha sezgisel bir kullanıcı deneyimi sunması, Apple Music'i birazcık gölgede bırakıyor.

Tasarımcılar, Apple Music'in kullanıcı deneyimini iyileştirmek için tasarımını yeniden elden geçirdi ve birkaç yeni özellik ekledi. Şüphesiz ki bu özelliklerden en önemlisi kullanıcıların herkese açık ya da gizli çalma listeleri oluşturabiliyor olmaları. Yeni Apple Music'in eskisinden daha iyi olabileceğini söyleyebiliriz. Fakat Apple böyle bir şey yapar mı, bunu bekleyip göreceğiz.