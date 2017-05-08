iPhone'larda Ekran Kaydetme Sorununa Jailbreaksiz Çözüm!

iPhone'nunuzun ekranında dönenleri kaydetme sorununa çekirdek yazılımı kırıp cihazı garanti dışına çıkarmadan çözüm getiren uygulamaya göz atın.

Zaman zaman ekranınızdaki farklı amaçlarla video şeklinde kaydetmeniz gerebilir. Ancak iPhone'lar, Apple'ın koyduğu bir kaç sınırlama yüzünden ekranda dönen işlerinizi videoya kaydetmenize izin vermemekteler. Bu durumu aşmak için bu zamana kadar tıpkı Android cihazlarda olduğu gibi cihazın çekirdek yazılımı olan iOS'u kırmak gerekiyordu. iOS dünyasında jailbreak adı verilen bu yöntem, bu tip engelleri kaldırmakla beraber cihazı da garanti dışında bırakıyordu.

Ancak Dr. Fone Screen Recorder uygulaması sayesinde ekranınızda olup biteni jailbreak işlemine gerek kalmadan kaydetmeniz mümkün. Apple'ın bu tarz uygulamaları AppStore'da yayınlamamış olması sizi şüpheye düşürmesin, uygulama gayet akıcı ve son derece güvenli.

iOS'un en son sürümleri ile daima bir uyum içerisinde çalışan ve sürekli güncellenen uygulamayı şuradaki internet sitesinden indirebilir ve deneme sürümüne göz atabilirsiniz. Basit arayüzü ve ekstra kaydetme seçenekleri sayesinde uygulamayı kullanmak oldukça kolay. Derseniz ki "Ben takıldım, tam anlayamadım", o zaman söz konusu uygulamanın nasıl kullanılacağını anlattığımız videomuza bir göz atın deriz..