iPhone'unuz sizi her an izlemektedir. Peki geçmişte ziyaret ettiğiniz konumlara bakabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte ziyaret ettiğiniz tüm konumları ziyaret saatine kadar görüntülemenin yolu.

Apple, daha iyi bir Siri hizmeti vermek için iPhone’unuz aracılığı ile sizi düzenli olarak izlemektedir. Gittiğiniz tüm şehirler, ilçeler, sokaklar Apple’ın konum izleme özelliği sayesinde kayıt edilir. Fakat endişelenmeyin; Apple bu bilgileri herhangi bir bulut servisi yerine yalnızca cihazınızda depolar. Bu nedenle bilgilerin kısmen de olsa size özel olduğu söylenebilir.

Ziyaret ettiğiniz konumları görmek, tarihleri kontrol etmek, kayıtları silmek ya da Apple’ın sizi izlemesini engellemek mümkün. Fakat bunun için Ayarlar menüsünde biraz derinlere inmek gerekiyor. Sırası ile Ayarlar>Gizlilik>Konum Servisleri>Sistem Servisleri>Önemli Yerler bölümüne giriş yapın. Bu bölüme girmek için şifrenizi, Touch ID’nizi ya da Face ID’nizi girmeniz gerekecek.

Güvenlik işlemlerini gerçekleştirip önemli yerler bölümüne girdiğinizde, gittiğiniz tüm konumları gösteren bir liste ile karşılaşacaksınız. Herhangi bir konumun üzerine tıklayarak haritada görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca haritanın altında bulunan listedeki konumlara hafifçe dokunarak orayı ziyaret etme saatinizi dahi öğrenebilirsiniz.

Peki herhangi bir ziyareti listeden nasıl kaldırabilirsiniz? Sağ üstte bulunan düzenle seçeneğine tıkladıktan sonra isterseniz tek bir ziyareti, isterseniz de tek bir konuma gerçekleştirdiğiniz tüm ziyaretleri listeden kaldırabilirsiniz. Fakat konum izleme özelliği açık olduğu sürece sildiğiniz herhangi bir konumu tekrar ziyaret ettiğinizde ziyaretiniz kayıt edilecektir.

‘Benim nereye gittiğim kimseyi ilgilendirmez’ diye düşünebilirsiniz. Böyle bir durumda telefonunuzun sizi izleme özelliğini kapatabilirsiniz. Fakat kapatmanız durumunda iPhone’unuzun bazı özelliklerini kullanamayacağınızı unutmayın. Yine de önemli yerler özelliğini kapatmak isterseniz tek yapmanız gereken yukarıdaki kızağı kaydırarak özelliği devre dışı bırakmak.