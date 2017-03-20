iPhone'larda Sıkça Rastlanan Titreşim Sorununun Çözümü!

Pek çok Apple iPhone kullanıcısı, telefonlarının titreşim sorunları yaşadığı hakkında şikayette bulunuyor. Söz konusu sorunun üstesinden gelmek için bazı çözümleri sizin için derledik.

Tüm telefonlar gibi iPhone'da da bir bildirim veya uyarı aldığınızda, cihazınız sizi bilgilendirmek için titremeye başlar. iPhone'unuz cebinizde ve sessiz durumdaysa bu, son derece kullanışlı bir özelliktir. Nedense bazen iPhone'unuz titremez, bu da önemli aramaların veya bildirimlerin kaçırılmasına neden olur. Gariptir ki söz konusu sorun, son zamanlarda iPhone modellerine dadanmış durumda.

Hatalı yazılım yapılandırmalardan, kırık titreşim motoru gibi donanım sorunlarına kadar titreşim sorununun pek çok nedeni var. Bu problemle karşı karşıya kalırsanız nasıl düzeltebilirsiniz? Yanıtı sizinle paylaşıyoruz.

Öncelikle şunu belirtelim: “Zil ve Titreşim' veya 'Senkronize Titreşim' ayarlarını açmak en basit çözüm.

Ayarlar uygulamasını açın ve Sesler bölümüne gidin

Burada, Zil ve Titreşim ve Sessiz Titreşim olmak üzere iki seçenek göreceksiniz. Zil Üstünde Titreşim özelliğini açarsanız, iPhone sessiz modda olmadığında titreşir. Öte yandan, Sessiz Titreşim seçeneğini tercih ederseniz, iPhone sessiz modda olsa bile titreşir, yani tercih size ait.

Ayarları Sıfırla

Önceki yöntemde bahsedilen uygulamaları gerçekleştirdikten sonra iPhone'unuz titremezse, alternatif bir düzeltme olarak cihazınızın ayarlarını sıfırlayabilirsiniz. Varsayılanlara dönmek çoğu zaman iş görür ve kişisel verilerinize zarar vermez.

IPhone ayarlarınızı sıfırlamak için aşağıdaki adımları uygulayın:

Ayarları açın.

Genel menüsüne gidin.

Düğmeyi sonuna kadar kaydırın ve Sıfırla'ya dokunun.

Tüm Ayarları Sıfırla'yı seçin ve devam etmek için onaylayın.

Sıfırlama işlemi yapıldıktan sonra iPhone'unuzun titreşip titreşmediğini kontrol edin.

iPhone'unuzu geri yükleyin

Yukarıdaki yöntemlerden hiçbiri işe yaramıyorsa, yapılacak son şey iPhone'unuzu toptan geri yüklemektir.

iTunes veya iCloud'u kullanarak iPhone'unuzu yedekleyin.

Cihazınızı bilgisayara bağlayın.

ITunes'u açın.

Özet sayfasına yönelin.

Geri Yükle düğmesini tıklayın ve ekrandaki talimatları izleyin.

Bir kez elden geçirildikten sonra, iPhone'unuzun titreşimini kontrol edin.

iPhone hala titremezse...

Yukarıdaki tüm yöntemleri denedikten sonra iPhone'unuz hala titremezse, bir donanım sorunu olabilir. Onarım için Apple Servisine gitmeden önce, iPhone'daki titreşim motorunun düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek makul bir seçenek. Bunu yapmak için, Ayarlar menüsünden “Seslere” gidin, Sessiz modda titreşimi aktif hale getirin ve kapatıp açın. Cihazınız titreşiyorsa donanımsal değil, yazılımsal bir problem mevcuttur.

Cihaz hala titremezse başka bir test yapabilirsiniz. Ayarlar sayfasında, Zil Üzerinde Titreşim ve Zil seçeneklerinde Titreşim seçeneğinin üzerine gelin ve ardından Sessiz / Zil düğmesini öne ve arkaya çevirin. iPhone'unuz hala titremezse bu, titreşim motorunda bir sorun olduğunu ve onu bir Apple servisine teslim etmeniz gerektiği anlamına gelir.