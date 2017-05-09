Sevinçten Gözlerinizi Yaşartacak 10 Gizli iPhone Özelliği!

Apple tarafından kullanıcıların keşfine bırakılan, özellikle anlatılmayan ve bazen çakalca yöntemlerle vuku bulan, ancak her iPhone kullanıcısının fazlasıyla işine yarayacak özellikleri listeledik.

Öncelikle belirtmek gerekiyor ki bu özellikler yalnızca iPhone’larda değil, çok farklı yöntemlerle Android cihazlarda da uygulanabiliyor. Yani iPhone’lara has değiller, kendi şahsına münhasır olan iOS işletim sisteminde keşfedilen pratik uygulamaları sunuyoruz.

1. iPhone RAM’izi temizleyerek cihazın nefes almasını sağlayın:

IPhone'unuzun daha hızlı çalışmasını sağlamak için oldukça basit bir numara, Rastgele Erişim Belleğini temizlemek, cihazınızı rahatlatacaktır. Bunun için:

“Kapatmak için kaydırın” mesajını görene kadar Kilit Tuşu’na basılı tutun. Yazıyı görünce Kilit Tuşunu bırakın ve Ana Ekran Tuşu’na basılı tutun. Birkaç saniye içinde, iPhone ekranınız biraz titreyerek ve ana ekranınıza dönecek, işlem sırasında arka planda RAM’izi gereksiz şekilde yoran işlemler temizlenecektir.

2. iMessage’da mesaj detaylarınıza göz atabilirsiniz:

Bir iletinin ne zaman gönderildiğini ve alındığını tam olarak görmek istiyorsanız, aşağıdaki basit adımları uygulayın:

Mesajlar uygulamasını açın. Ayrıntılarına göz atmak istediğiniz mesaja hafifçe dokunun. Parmağınızla mesajı sağdan sola kaydırın.

3. Ekranınız kilitliyken video kaydedebilirsiniz:

Başkalarının video kaydettiğinizi veya fotoğraf çektiğinizi fark etmelerini istemiyorsanız aşağıdaki adımları uygulayın:

iPhone ekranının kilitli olduğundan emin olun. Deklanşör düğmesine basın, sağ alt kamera simgesini yarıya kadar kaydırın ve parmağınızı kaldırmayın. Kamera modunda kalmak için parmağınızı Video özelliğine kaldırmadan kaydırın. İki kez Ana Ekran düğmesine basın. iPhone ekranı kapanıncaya kadar parmağınızı kaydırıcıda tutmaya devam edin. Artık cihazınız video kaydediyor, sonlandırmak isterseniz her zamanki gibi cihazın kilidini açmanız gerekecek.

4. iPhone ya da iPad’lerinizde oyun içi reklamlara son verin:

iPhone'unuzda veya iPad'inizde uygulamalar kullanırken veya oyun oynarken çıkan reklamlardan rahatsız oluyor musunuz? Öyleyse, cihazınızdaki mobil reklamları ücretsiz olarak engellemek/devre dışı bırakmak için basit bir yol bulunduğunu söyleyelim: Telefonunuzu geçici olarak Uçuş Moduna alırsanız, bağlantınız olmayacağı için hiçbir reklam sizi rahatsız edemeyecektir.

5. Panoroma kamera modunda doğrultuyu değiştirin:

Panorama modunun yönünü ekrandaki ok simgesine dokunarak, çekime başlamadan önce değiştirebilirsiniz.

6. Hesap makinesindeki gizli silme özelliği

Eğer hatalı bir giriş yaptıysanız, ilişkili rakama dokunup onu sağdan sola doğru kaydırın: hokus pokus :)

7. Acil aramalar sayesinde hayatınız kurtulabilir:

IPhone'unuzdaki Tıbbi Kimliği doldurmak hayatınızı kurtarabilir. Tıbbi Kimlik bölümü, önemli tıbbi bilgilerinizi acil durumlarda tek dokunuşla erişilebilir kılar ve vakit kaybını önler. En azından kan grubunuz, alerjiniz olan ilaçlar gibi özelliklerin hayati önemi var.

8. Google Maps uygulamasını internetsiz kullanın:

İnternet bağlantısına gerek duymadan haritasını kullanmak istediğiniz bölge üzerine gelin ve arama kutucuğuna “Ok Maps” yazıp aratın. O bölge offline kullanım için cihazınıza indirilecektir.

9. Wi-Fi kullanırken yaşanan kopmalara son verin:

Wi-Fi Desteği fonksiyonunu kullanarak Wi-Fi şebekesi sinyali zayıf olduğunda telefonunuzu otomatik olarak hücresel bağlantıya geçecek şekilde ayarlayabilirsiniz, böylece kopmalardan etkilenmeyeceksiniz. Ayarlar, Mobil Veri, Wi-Fi Desteği yanındaki anahtarın açık olduğundan emin olun.

10. Gizli bölümü açın:

Hesap makinenize, el fenerine ve pusulaya ek olarak, iPhone'unuzun içinde gizli bir bölüm var. Ulaşmak için, Pusula uygulamasını açın ve parmağınızı sola doğru hızlıca kaydırın.