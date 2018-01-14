iPhone'larda 'Visual Voicemail' Özelliği Nasıl Kurulur?

iPhone'larda pek de yaygın olarak kullanılmayan, karşıdaki kişiyi aramadan da kendisine sesli mesajlar iletebildiğiniz özelliği nasıl aktif edebileceğinizi açıklıyoruz.

iPhone'un Voicemail desteği iPhone X ve iPhone 8 gibi modern telefonlarının neredeyse tamamında bulunuyor. Karşıdakini aramanıza gerek kalmadan kendisine sesli mesaj gönderebileceğiniz, gelen sesli mesajlarınızı yönetebildiğiniz bu özelliği telefonunuzda nasıl aktif edebileceğinizi açıklıyoruz.

1. Öncelikle işlemlere başlamadan en son iOS sürümüne sahip olduğunuza emin olun.

2. Aşağıdan telefon simgesine tıklayın ve Sesli Mesaj sekmesine gelin.

3. Sesli mesaj için kullanmak istediğiniz parolayı belirleyin ve doğrulayın.

4. Saptanmış veya Özel seçeneklerinden birini seçin. Özel sekmesini seçerseniz kendinize bir karşılama mesajı oluşturabilirsiniz.

5. Daha sonrasında 'Bitti' sekmesine tıklayarak işlemi tamamlayabilirsiniz.

Şunu da üzülerek belirtmemiz gerek, Türkiye'deki hiçbir operatör bu özelliği maalesef henüz desteklemiyor. Buna karşın, Apple'ın resmi sitesinde konuyla alakalı Türkçe bir anlatım sayfası mevcut. Önümüzdeki dönemlerde operatörler bu desteğe sahip olduğunda, telefonunuzda 'Visual Voicemail' özelliğini kullanabileceksiniz.