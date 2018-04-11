iPhone'a gelen son güncelleme sonrası kronik sorunlar git gide daha ciddi bir hal alıyor.

Dün itibarı ile yaptığımız haberde sizlere iPhone 8'lerinin ekranını Apple Store'lardan veya anlaşmalı servislerden değil de üçüncü parti firmalardan ve malzemelerle değiştirenlerin, güncelleme sonrası sorun yaşadığını sizlere aktarmıştık.

Bugün itibarı ile işler git gide daha fazla büyümeye başlamış gibi görünüyor. Apple'ın iPhone'un üçüncü parti tamircilerce tamir edilmesini engellemek için kasten yaptığını düşündüren bu durum, ortaya çıkan gerçeğe göre Apple'ın yetkili bayilerinden orjinal ekran değişimi yapan kullanıcıların da başına bela olmuş vaziyette. Birçok kullanıcı, yaptığı güncelleme sonrası ekranlarının parlaklığını otomatik olarak değiştiremediğinden dem vurur hale geldi.

Bunun dışında güncelleme ile birlikte TouchID'sinde Error:53 hatası alanların da sayısı git gide artıyor. Henüz Apple cephesinden bir açıklama yok ama ellerini çabuk tutmaları şart. Nitekim kullanıcıların sosyal medyada bir isyan başlatması yakın görünüyor.