iPhone'ları Daha Hızlı Şarj Etmenin 2 Yolu!

iPhone'larda yer almayan Hızlı Şarj özelliğinin telafi edilmesi amacıyla cihazınızın şarj süresini hızlandıran iki olayı sizler için açıkladık.

Hızlı şarj, her zaman çok önemli bir konu olmuştur. Akşamları telefonu şarja taktığımızda sorun olmasa da, çok acil bir işimiz olduğunda ve şarjımızın olmadığı durumlarda hızlı şarj işimize çok fazla yarayabiliyor. Günümüzde durup telefonu şarj etmeyince kendimizi şarj etmiyormuşuz gibi bir hisse kapıldığımızdan, firmalar en hızlı şarj süresini sunmaya çalışıyorlar. Hızlı şarj, Android ile çıkan üst düzey telefonlarda genellikle oluyor ama iPhone’larda ne yazık ki bu konuda eksiklikler yer alıyor. Samsung’un amiral gemisi Galaxy S7, hızlı şarj ile şarjını 0’dan %50’ye 30 dakikada çıkartabiliyor.

Bugün sizlere iPhone’ları hızlı şarj etmenin iki yolunu göstereceğim.

1) iPad Güç Adaptörü Kullanın

Sizlere ilk önerimiz iPhone’un orijinal güç adaptörü yerine iPad’in orijinal güç adaptörünü kullanmanız. iPhone’larda 5W, 1A’lik adaptör geliyor. iPad’lerde ise 12W, 2.1A güç adaptörü yer aldığından iPad güç adaptörleri iPhone’ları daha hızlı şarj edebiliyorlar. Apple, iPad’in 12W güç adaptörünün iPhone, Apple Watch gibi Apple ürünlerinde kullanılmasının güvenli olduğunu belirtti. Zaten güç adaptörünün bu ürünlerde sorunsuz çalışacağına dair güvenlik belgesi yer almakta. iPhone’lar bu adaptörle daha hızlı şarj sürelerine ulaşacaktır. Yalnız elinizde iPad yoksa ve yalnızca güç adaptörü alacaksınız bu adaptörünün orijinal olmasına özen gösterin.

2) Şarj ederken Uçak Modunu Kullanın

Bu modun her zaman kullanılmayacağını belirtmem gerekiyor. Uçak modunu açtığınızda, hiçbir arama, mesaj ve internet aygıtları çalışmaz. Bu da size ulaşmaya çalışan kişilerin ulaşamamasını sağlar. Ancak acil bir görüşme yapmanız gerekmiyor ise uçak modunu aktif ederek cihazınızı çok daha hızlı şarj edebilirsiniz. Hatta ilk sırada belirttiğimiz iPad adaptörü kullanarak şarj ederken bir de uçak moduna alırsanız, şarj sürenizde yaklaşık iki katı bir artış olacaktır.

Sizin de hızlı şarj etmek için bulduğunuz yollar varsa yorum kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.