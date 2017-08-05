iPhone'ları Daha Hızlı Şarj Etmenin 4 Püf Noktası

Şarj ömrü, her iPhone kullanıcısının problemidir. Aslında bu sorunu çözmenin birkaç püf noktası var.

Apple, her ne kadar iPhone'ların güç tüketimi ile övünse de iPhone kullanıcılar,ı yanlarında daima şarj aleti bulundurmak zorundalar.

Çoğu kişi gece yatarken telefonunu şarja bırakır ve gün için şarjlarının yetmesini umut eder. Fakat bazen tam dışarı çıkacakken şarjınızın az olduğunu görürsünüz ve bataryayı doldurmak için yeterli zaman yoktur.

Aslında iPhone'unuzu daha hızlı şarj etmenin bazı küçük hileleri var. Bu listemizde iPhone'ları daha hızlı şarj etmenizi sağlayacak 4 püf noktasını derlekdik.

1- Uçak modunu etkinleştirin

Telefonunuzu şarja taktığınızda elinizden bıraksanız bile hücresel veri ya da Wi-Fi ile veri tüketmeye devam edecek ve bu nedenle daha yavaş şarj olacaktır.

Eğer telefonunuzu uçak moduna alırsanız, veri alışverişi duracağından daha az enerji tüketecek ve bu yüzden daha hızlı şarj olacaktır.

2- Hücresel Veri, Wi-Fi ve Bluetooth'u kapatmak

Acil bir telefon görüşmesi yapmak zorunda olabilirsiniz ya da yalnızca SMS göndermek istiyorsunuz. Bu durumda telefonunuzun kablosuz ağlarla veri akışını keserek ciddi bir enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz.

3- Ekran Parlaklığını Düşürün

Ekran parlaklığını arttırmak, güç tüketimini de ciddi şekilde arttıracaktır. Parlaklığı düşürürseniz bataryanızın dolum süresini kısaltabilirsiniz.

4- Konum Servislerini Devredışı Bırakın

Konum servisleri, yüksek pil tüketimine sahip bir başka özelliktir. Şarj ettiğiniz sırada check-in yapmayacaksanız, konum servislerini kapatarak cihazın daha hızlı şarj olmasını sağlayabilirsiniz.

Tüm bunları yaptığınız halde şarjınız yine de yetmiyorsa size güçlü bir powerbank almanızı önerebiliriz. Hem aniden evden çıkmanız gerektiğinde şarj probleminiz olmaz, hem de priz arama derdinden kurtulursunuz.