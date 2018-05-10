iPhone'da, Dokunulduğu Anda Telefonu Çökerten Siyah Nokta!

Geçtiğimiz günlerde WhatsApp kullanıcılarının başına bela olan siyah nokta hatası, şimdi de iPhone kullanıcıları için tehdit halini aldı.

Bildiğiniz üzere WhatsApp kullanıcıları, geçtiğimiz günlerde bir 'siyah nokta' problemiyle karşı karşıya kalmışlardı. "Eğer siyah noktaya dokunursan WhatsApp'ın çökecek." şeklinde gelen mesajın ardından, gerçekten de noktaya dokunduğunuz anda telefonunuz bir anda ayvayı yiyordu.

Daha bu saldırı dalgasının etkileri geçmemişken, aynı 'siyah nokta' belası şimdi de iPhone kullanıcılarının başına musallat oldu.

Yukarıdan da gördüğünüz gibi, sol ve sağdan iki çentik içine alınmış kocaman bir nokta size mesaj olarak geliyor. Eğer ki bu 'emoji' noktaya tıklama gafletine düşerseniz, telefonunuz ya çöküyor ya da bir anda anormal bir biçimde hantallaşmaya başlıyor. Burada tek teselli, telefonun kalıcı bir hasar almıyor olması. Telefonu baştan başlattığınızda sorun giderilmiş oluyor. Bununla birlikte bir yöntem daha var kullanabileceğiniz: Hemen 'force quit' yaparak mesajlar uygulamanızı kapatın. Daha sonra mesajları tekrardan açarak konuşmayı komple silin.

Elbette ki bu yazıyı okuduktan sonra bu tür bir işlem yapmanıza gerek kalmayacak. Nitekim merakınıza yenilmezseniz, o siyah noktaya tıklamamanız yeterli.