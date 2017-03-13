Apple'ın iPhone'ları en küçük parçalarına kadar ayırarak geri dönüşüm sağlayan çılgın robotu ile tanışın.

Mobil cihazlar hayatlarımızın artık olmazsa olmazı konumundalar ve her gün binlerce telefon satışı yapılıyor. Tabi bir araya gelerek bu cihazları oluşturan parçalar, bir şekilde dünyanın bize sunduğu doğal kaynaklardan elde edilmekte ve üretimin bu denli ciddi sayılara ulaştığı bir sektörde geri dönüşüm oldukça önemli bir konu.

İşte bu konuyla alakalı olarak Apple, işleri Liam adlı bir robota emanet etmiş durumda. Şirketin Kaliforniya ve Hollanda'da bulunan merkezlerinde görev yapan Liam, iPhone'ları en ufak parçalarına kadar, hızlı bir şekilde ayırıp, bu parçaları da ayrı ayrı sınıflandırabiliyor. Sonrasında ise geri dönüşüm için gerekli olan kısımlar toplanarak işleme sokuluyor.

Tabi Liam bu konuda ne kadar başarılı olsa da yeterli olamıyor diyebiliriz. Bunun nedeni ise iPhone'ların fazlalığı. Şu an iki adet olan Liam robot, toplamda yıllık 2.4 milyon adet telefonu parçalayarak geri dönüşüme kazandırmakta. Fakat geçtiğimiz yıl Apple'ın sattığı iPhone sayısı tam 211 milyondu. Yani Liam'ların da sayısını arttırmak şart. Zaten Apple'ın amacı da bu.

Liam'ın parçaladığı 10,000 adet iPhone'dan 190kg alüminyum, 80kg bakır, 0.13kg altın, 0.04kg platinyum sınıfı metaller, 0.70kg gümüş, 5.5kg kalay ve 2.4kg nadir yeryüzü elementleri çıkmakta.