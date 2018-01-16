Apple’ın yakın geçmişte iPhone’ları bilinçli şekilde yavaşlattığını itiraf etmesinin ardından şirkete yalnızca Güney Kore’den binlerce kullanıcı dava açtı.

17 yaşındaki bir gencin ortaya çıkarttığı ‘Apple’ın iPhone’ları bilinçli şekilde yavaşlatma politikası’, şirketin başına dert olmaya devam ediyor. Her ne kadar bu yıl iPhone’ların batarya değişimi ücretlerinde iyileştirmeye gidileceğini açıklamış olsa da şirket, bazı kullanıcıların öfkelerini dindirebilmiş değil.

Apple’a bu zamana kadar onlarca dava açıldı fakat Güney Kore’de açılan dava, içlerinden en fazla ses getireni olacak gibi. Ülkedeki binlerce iPhone kullanıcısı, Apple’a toplu olarak dava açtı. Yaklaşık 370 bin iPhone kullanıcısı Güney Koreli, Seul Merkez Bölge Mahkemesi'ne yaptığı dava başvurusu ile Apple’dan 2 bin dolar talep ediyor. Yani ülkenin nüfusuna bir oranlama yaptığımızda her 138 Güney Kore vatandaşından biri, Apple’da dava açmış oldu.

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde de bir kullanıcı, Apple aleyhine 1 trilyon dolarlık dava açmıştı. Her ne kadar sonucu pek gerçekleşecekmiş gibi görünmese de bu dava, Apple’a olan öfkenin bir dışavurumu olarak nitelendirilebilir.

Apple’ın yavaşlattığı modeller arasında sizin de telefonunuzun olup olmadığını öğrenmek için yukarıdaki makalemizi okumanızı tavsiye ederiz.