Apple'a Şimdi de Güney Kore'de Soruşturma Başlatıldı!

Başkent Seul'deki bölge savcıları, tüketici koruma kurumlarından gelen kasıtlı cihaz yavaşlatma şikayetleri üzerine teknoloji devi Apple hakkında soruşturma başlattı.

Dünyanın pek çok farklı ülkesindeki hukukçuların ve tüketiciyi koruma kurumlarının incelemeye başladığı pilleri eskiyen iPhone modellerinin yavaşlatılması konusunda, Güney Kore’nin başkenti olan Seul’de Merkez Bölge Savcılığı tarafından da bir soruşturma başlatıldı.

Apple Insider tarafından yayımlanan habere göre Seul merkezli tüketici haklarını koruyan yerel bir kurum olan Citizens United for Consumer Sovereignty tarafından Apple’ın kullanıcıların cihazlarını kasıtlı olarak yavaşlatarak yeni bir model almaya zorladığı yönünde yapılan şikayet, savcıların konu ile ilgili soruşturma başlatmasına neden oldu.

Apple ise suçlamaları kesinlikle kabul etmiyor. Şirket daha önce gerçekleştirdiği açıklamalarda işlemci frekansını kısma nedenlerinin cihazın kendi kendini kapatmasını önlemek olduğunu ve pilin değiştirilmesi halinde iPhone’ların eski performansına yeniden kavuşacağını belirtti.

Cihaz yavaşlatmaları hakkında kullanıcılarına yeterince net olamadıkları için özür dileyen Apple, yavaşlayan cihazların eski performansına dönmesi için bir pil değişim programı başlatmış ve 2018 yılı boyunca kapasitesi belli bir seviyenin altına düşen cihazlar için pil değişim ücretini 129 TL’ye indirmişti.