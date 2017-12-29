Fransa, Planlı Eskitme Suçlamasıyla Apple'a Ceza Verecek

Fransız tüketici örgütü HOP, Apple’ın yaptığı planlı eskitme hareketinden ötürü şirkete dava açtı. Dava sonuçlanırsa, şirketin yıllık gelirinin %5’i ile ceza ödenecek.

Apple, bu konuyla ilgili pek çok açıklama yapıyor olsa da ülkeler şimdiden şirkete ceza kesme planları yapıyor. Bir hafta önce ortaya çıkan bilgiyle, Apple’a son 10 yıldaki en ağır darbeler vurulmuş ve şirketin adı ciddi anlamda karalanmıştı. Bu durumu kontrol altında tutmakta zorluk çeken Apple, şimdi de ülkeler ile sorunlar yaşayacak gibi duruyor.

Bu süreçte bir dizi iPhone kullanıcısı Apple’a dava açmış ve şirketi telefonun CPU hızını gizli bir şekilde düşürmekle suçlamıştı. Şu ana kadar olan her şey zaten beklenen olaylardandı. Yeni gelen haberlere göre Apple’a çok daha ciddi davalar açılmaya başlandı.

Dün Fransız bir tüketici örgütü olan HOP, Apple’a karşı dava açtı. HOP’un kurucularından Laetitia Vasseur, Apple’ın Fransız tüketici yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle dava açıldığını açıkladı. Ülkede planlı eskitmeye izin verilmediğini belirten HOP, bu yasaya uymayan Apple ve yazıcı üreticisi Epson’a yıllık gelirinin %5’ine kadar ceza ödemesi için dava açtı. Davada Apple suçlu bulunursa, yaklaşık 11.5 milyar dolar para cezasına çarptırılabilir.

Fransız kanunları, yeni modellere talep yaratmak için şirketlerin ürünlerin ömrünü kasten kısıtlamasını engeller. Apple’ın geçen yıl iPhone 6 için gönderdiği güncellemeler düşünüldüğünde eski pile sahip olan telefonların frekans hızlarının düştüğünü görmüştük. Apple, Fransa’da açılan davayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. İlerleyen günlerde şirketin diğer ülkelerde de benzer davalara manşet olmasını bekliyoruz.

Sizce, ülkemizde de böyle bir girişim görecek miyiz? Görürsek, bu konuda düşünceleriniz ne olurdu? Yorumlarınızı bekliyorum.