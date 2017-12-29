Apple, Batarya Değişim Ücretlerinin İndirileceğini Açıkladı!

'iPhone'ları yavaşlatma' konusunda yaşanan bilgi kirliliğinden dolayı müşterilerinden özür dileyen Apple, güç yönetimi özelliğinin iPhone deneyiminin yarıda kalmaması için gerekli olduğunu ve gelecek iPhone modellerinde de var olacağını belirtirken, 2018 yılında batarya değişim ücretlerinde indirime gidileceğini açıkladı.

Apple, resmi web sitesinden yayınladığı açıklama ile son dönemde gündemi fazlası ile çalkalayan ‘iPhone’ları kasıtlı olarak yavaşlatma’ konusunda değerlendirmede bulundu. Konu ile ilgili oluşan bilgi kirliliğinden dolayı müşterilerinden özür dileyen Apple, asla herhangi bir ürününü kasıtlı olarak yavaşlatmayacaklarını ve müşterileri daha yeni model bir ürün almaya zorlamayacaklarını açıkladı. Şirket ayrıca 2018 yılından itibaren batarya değiştirme fiyatlarının indirileceğini de belirtti.

İlk kez iOS 10.2.1’de iPhone 6 ve iPhone 6s cihazlarında görülen güç yönetimi özelliği, batarya kapasitesi %80’in altına düştüğünde cihazların işlemci frekanslarını düşürerek aşırı güç tüketimi nedeni ile cihazların rastgele kapanmasının önüne geçiyordu. Fakat Apple bu özellik hakkında kullanıcılara karşı yeterinde açık sözlü olmadı ve bu nedenle bazı kullanıcılar Apple’ı eski cihazları kasıtlı olarak yavaşlatmakla suçlayarak şirkete dava açtı.

Apple yaptığı açıklama ile kimyasal olarak yaşlanan pillerin yüksek enerji tüketimi durumlarında eskisi kadar kabiliyetli olmadıklarını, bu nedenle özellikle şarjın az olduğu durumlarda cihazın beklenmedik bir şekilde kapanmasına neden olabileceklerini söyledi. Apple ayrıca müşterilerinin şarj edilebilir bataryalar ve performansı etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgi alması için ‘Batarya ve Performans’ adında yeni bir makale yayınladıklarını belirtti.

‘’Rastgele kapanmaların kabul edilemez olduğunu söylemeye bile gerek yok. Hiçbir kullanıcımızın aramasının yarıda kesilmesini, fotoğraf çekiminin bölünmesini ya da farklı bir iPhone deneyiminin engellenmesini istemeyiz. Bu nedenle güç yönetim özelliği iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, ve iPhone 7 Plus’da bulunuyor ve gerektiğinde gelecek iPhone modellerine de eklenecektir.’’

Şirket, bu sonbaharda müşterilerinden cihazlarının yavaşladığını söyleyen pek çok geri bildirim aldığını açıkladı. Bu yavaşlamanın ilk başta yazılım güncellemeleri ve iOS 11’deki küçük hatalar nedeni ile gerçekleştiğini düşündüklerini belirten Apple, daha sonra yavaşlamanın eskiyen iPhone pillerinden kaynaklandığını anladıklarını açıkladı.

Şirket son olarak müşterilerinin kaygılarını gidermek ve geri bildirimlerine yanıt vermek için bir takım değişiklikler uygulayacaklarını açıkladı.