Gelecekteki iPhone’ların Arkasında 3D Algılayıcı Olacak

Apple, 2019’a kadar iPhone’ların arka tarafına, iPhone X'lerin ön tarafında olduğu gibi 3 boyutlu bir algılayıcı yerleştirmek için çalışmalar yaptıkları duyurdu.

Apple, Face İD için kullanılan 3D sensörler ile elde ettiği başarının ardından, iPhone X’un ön yüzündeki 3 boyutlu algılama teknolojisini, yeni üreteceği telefonların arka yüzünde de kullanmak için çalışmalara başladı. Şirket, çalışmaları 2019 yılından önce tamamlamayı planlıyor. Apple’ın arka sensörleri, ön sensörlerinden biraz daha fazla fonksiyonel ve gelişmiş olarak tasarlanacak.

iPhone X’un çentiklerinde bulunan 3D teknolojisinde 3D lazerleri 30 bine kadar farklı kızıl ötesi noktalar ile projeksiyon yaparak çalışırken, yeni teknolojide 3D lazerlerin ateşlenip nesnelere çarpıp geri gelme süresine bakılarak hesaplanacak. iPhone, bu teknoloji sayesinde ön ve arka sensörlerini kullanarak bir odanın üç boyutlu modellemesini de çizebilecek. Bu nedenle, yakın zamanda sanal gerçeklik(VR) ve arttırılmış gerçeklik(AR) için yapılacak yatırımlarda bir miktar artış olacağını düşünüyorum.

Daha önce Apple, iOS 11 için sanal gerçeklik platformu olan ARKit’i yayınlamıştı. ARKit sadece iPhone kamerasını kullandığı için, özel ve gelişmiş 3D yazılımları da 3D ön-arka kamera teknolojisinin hayata geçmesiyle bizlerle buluşacak. Apple, Google’ın benzer bir platformu olan Tango AR ile rekabet haline girecek. Umarız harika bir teknolojiyi kullanan Tango AR’nin içerik eksiklerini ARKit bizlere yaşatmaz. Apple'ın arttırılmış gerçeklik (AR) teknolojisine yaptığı yatırımları arttırması hakkında ne düşünüyorsunuz?