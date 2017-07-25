iPhone'ların Kalitesine Kalite Katacak 5 Aksesuar!

iPhone marka telefon sahibiyseniz bu ürünler telefonunuza kalite katacak. iPhone'lar için en kullanışlı 5 aksesuarı sizler için listeledik.

iPhone’unuzu daha etkili kullanmak ister misiniz? Bugün sizlere tanıtacağımız 5 ürünün ardından iPhone telefonlarınızı çok daha işlevsel kullanmanın yollarını görmüş olacaksınız. Bu eşyalar genelde yurtdışında satıldığı ve ülkemizde bulmanın zor olmasından dolayı biraz pahalı. Yine de ürün hakkında fikir sahibi olmak adına sizlerle Amazon linklerini de paylaşacağız.

Takılabilir Kamera Mercekleri

Telefonlarımızın kamerası, hayatımızın her anının kaydını alacak kadar başarılı çözümler sunabiliyor. Bunu göz önünde bulundurursak iPhone’un kamerasına mercek ekleyerek çok daha farklı fotoğraflar çekebiliriz. Örneğin, balık gözü bir mercekle geniş açılı fotoğraflar çekebiliriz. Üstelik bu parçalara ülkemizde de rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

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Ayrıca Teknostore üzerinden benzer bir lensi değerlendirebilirsiniz.

Harici Kamera Flaşı

Gerek iPhone gerekse de diğer akıllı telefonların kamerası çok güzel olsa da, gece olduğunda bizleri yarı yolda bırakabiliyorlar. Özellikle ön kameranın flaşının olmamasıyla birlikte geceleri 'kaliteli' selfie çekme ihtimali de önemli ölçüde azalıyor. iBlazr 2 isimli kablosuz LED flaş ile geceleri de tıpkı gündüz çekimlerinde olduğu gibi film greni oluşmadan başarılı fotoğraflar çekebileceksiniz.

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Karabina Şarj Cihazı

Tüm anahtarlarınızı sırasıyla ekleyebildiğiniz karabinanın yanında bir de hızlıca iPhone’unuzu şarj edebileceğiniz veya bilgisayar bağlantısı kurabileceğiniz bir kablo arıyorsanız, bu cihaz çok işinize yarayacaktır. Pratik yapısı sayesinde kablo kalabalığı oluşmadan hızlıca iPhone’unuzu şarj edebilirsiniz.

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Sanal Klavye

Sanal bir klavye günümüzde hala fütüristik olarak kabul ediliyor. iPhone’a Bluetooth bağlantısı kurarak bağlanan Cellulon Epix isimli klavye, standart bir QWERTY tuş düzeninin kullanışlı olmasının yanında çok tarz bir görünüm sunuyor.

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Çok Yönlü Flash Bellek

iPhone’ların ve diğer telefonların ülkemize gelen modelleri genellikle en düşük depolama alanlarını sundukları için çabucak dolabiliyorlar. Birçoğu SD kart yardımı ile uzatılsa bile değerli fotoğraf veya diğer verilerimizi flash bellek aracılığı ile saklamak hoş olabilirdi. iXpand isimli flash bellek, bu olaya çözüm olmak için geldi. Cihazı bilgisayara takmak için kullanabileceğiniz gibi, diğer tarafından ortaya çıkan çıkış birimi ile iPhone cihazlarınıza takarak verilerinizi aktarabileceksiniz.

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Bu ürünlerin Amazon fiyatlarının ülkeye girerken biraz fazla olacağını biliyoruz, bu linkleri daha çok ürün hakkında bilgi sahibi olmanız için verdik. Bu ürünlerden edindiğiniz bilgilere göre Türk satıcılarda bu ürünlerin araştırmasını yapabilirsiniz.