iPhone'un Kasıtlı Yavaşlatıldığını Fark Eden Kişi 17 Yaşında

Apple’ın iPhone’ları kasıtlı yavaşlattığı bir süredir tüm dünyanın gündemini meşgul ediyor. 17 yaşındaki Tyler Barney tarafından fark edilen olay, Apple’a milyar dolarlarca zarara mal olabilir.

Apple’a hayatının en kara günleri yaşatan “kasıtlı olarak telefon yavaşlatma” olayı, son günlerin en önemli konuları arasında yer alıyor. Peki bu olayın ilk olarak nasıl patlak verdiğini biliyor musunuz? Bu olay ilk olarak 17 yaşındaki Tyler Barney tarafından fark edildi.

Amerika Tennessee’de yaşayan 17 yaşındaki genç, Apple’ın eski iPhone’ları yavaşlatarak kasıtlı olarak yeni telefon satın almaya teşvik ettiğini açıkladı. Eğer bu davalar sonucunda Apple haksız çıkarsa, 17 yaşındaki Tyler Barney sayesinde milyarlarca dolar tazminat ödemek zorunda kalacak.

Mt Juliet’te lise öğrencisi olan Barney, iPhone’ların düşük performasının lityum-iyon pillerle ilişkili olduğunu ilk fark eden isim. iPhone 6S marka telefonunu yeni iOS sürümüne güncellemeye bırakan Barney, bu sırada kardeşinin iPhone 6 marka telefonunu alıp kullanmaya başlamış. Kardeşinin telefonu daha eski bir model olmasına rağmen kendisine ait telefondan 1 yıl daha genç (üretim tarihi olarak) olduğunu açıklayan Barney, iPhone 6'nın kendi telefonundan belirgin bir şekilde daha hızlı çalıştığını açıkladı.

Olayın ardından bunun nedenini araştırmaya başlayan Barney, kendi telefonunun pilini değiştirince olayın farkına varmış oldu. Bunun üzerine daha hızlı bir telefonla karşılaşan Barney, Apple’ın iPhone’ları kasıtlı olarak yavaşlattığı ile ilgili bulgularını TeckFire kullanıcı adı ile Reddit üzerinden paylaştı.

Bu keşif, aynı sorunu çeken milyonlarca Apple kullanıcısının kulağına gidince bomba patlamış oldu ve Apple, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Perşembe günü Apple, eşi benzeri görülmemiş bir şekilde “Apple’ın sizi hayal kırıklığına uğrattığını biliyoruz” diyerek özür diledi ve yedek pillerin fiyatlarının düşürüldüğünü açıklamak zorunda kaldı.

Olaylar henüz bitmiş değil, fakat 17 yaşındaki bir gencin dünyanın en büyük şirketine özür diletecek kadar ciddi bir hatayı bulmuş olması hepimizin benzer olayları saptayabileceğini gösteriyor. Şu anda devam etmekte olan davalar sonuçlandığında Apple’ın suçlu olduğu kararlaştırılırsa, şirketi milyarlarca dolarlık cezalar bekliyor.

Peki, sizce bu konu daha nereye gidecek? Apple bu olayı unutturabilecek mi, yoksa konu daha fazla büyüyüp Apple’ı sağlam bir şekilde yaralayacak mı? Yorumlarınızı bekliyorum.