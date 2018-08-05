Telefonunuz için çok farklı duvar kağıdı seçenekleri bulunmakta. Güzel bir fotoğrafçılık yöntemi olan uzun pozlama ile oluşturulmuş bu duvar kağıtlarını indirerek kullanabilirsiniz.

Uzun pozlama benzer bir şekilde karanlık bir ortamda bir nesnenin üzerine düşen ışığın sensöre aktarılmasıdır. Yani kısaca ışıklı nesnelerin uzayan çizgilerinin fotoğraflara yansıtılmasına denmekte. iPhone sahipleri için boyutlandırılmış bu uzun pozlama fotoğrafları indirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

Otantik Mekanlar ve Yenilikçi Çizgiler

Şehrin eski bir mekanı olan bu köprü altı, yenilikçi çizgiler ve eski yapıları birleştiren bir çalışmaya ev sahipliği yapmakta. Bu güzel duvar kağıdının tam boyutlu halini bu bağlantıyı kullanarak indirebilirsiniz.

Trafiğin En Güzel Hali

Trafik genellikle sevebileceğimiz yerler değildir ancak bu hali oldukça çekici görünmekte. Siz de bir iPhone sahibi iseniz bu duvar kağıdını bu bağlantıyı kullanarak indirebilirsiniz.

Dünyanın En Eğlenceli Otobanı

Otobanlar araçların hızlıca geçtiği pek dikkat etmediğimiz yollar ancak uzun pozlama fotoğraflar için ideal alanlardır. Duvar kağıdının tam halini indirmek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Fren Lambaları ve Viraj

Uzun pozlama fotoğrafçıları için en sevilen manzaralardan biri de fren lambalarıdır. Özellikle büyük şehir sakinlerinin aşina olduğu bu lambalar, ortaya güzel bir manzara çıkarmakta. Siz de bu bağlantıyı kullanarak tam boyutlu haline ulaşabilirsiniz.