iPhone Pil Kapasitesi Nasıl Kontrol Edilir?

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Apple, eski iPhone'ların beklenmedik şekilde kapanmasını önlemek için yavaşlattığını kabul etti. Telefonunuzun etkilenip etkilenmediğini merak ediyorsanız, 3 kolay adımda öğrenebilirsiniz.

Geçtiğimiz günlerde Reddit üzerinden ortaya atılan bir iddia, bütün internet dünyasında yankı uyandırdı. Apple, eski iPhone modellerini, pil seviyesinin azalmasından dolayı, her yeni güncellemeyle yavaşlattığını kabul etti. Apple telefonunuzun aniden kapanmasını önlemek amacıyla performansı düşürme yoluna gitmiş olsa da, büyük tepki çekti.
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Şarj devir sayıları, pilinizin yaşı ve aşırı ısıya veya soğuğa maruz kalma durumu gibi, iPhone pilinizin performansını ve ömrünü etkileyebilecek çeşitli faktörler var. iPhone'unuzun pil kapasitesini kontrol etmenin en kolay yöntemi, App Store'da bulunan üçüncü parti uygulamaları kullanmak, ancak bunun dışında 2 yöntem daha bulunuyor.

Üçüncü Parti Uygulamalarını Kullanma

1. Adım: App Store'dan pil ömrü kontrol eden bir uygulama indirin

App Store'da iPhone'un pil sağlığı hakkında bilgi sağlayan çeşitli uygulamalar bulunmaktadır. İsterseniz benim seçtiğim, ücretsiz olarak kullanılan uygulamayı, bu iTunes bağlantısını kullanarak indirebilirsiniz.

2. Adım: Pil ömrü kontrol eden uygulamayı başlatın

Uygulamayı başlattığınızda, uygulamanın ana ekranında pil ömrü seviyesini gösterecektir.

3. Adım: Ayrıntılı olarak kontrol edin

Raw data sekmesine tıklayın.

Aşağıdaki ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi, iPhone 7 Plus pil kapasitesi 2,600 mAh, orijinal 2,900 mAh'lik pil kapasitesinin% 90'nından biraz daha düşük.

Diğer Yöntem: Ayarlardan Görüntüleme

IOS 10.2.1 veya daha sonra ki bir sürümü kullanıyorsanız, iPhone Ayarlar> Pil bölümünde ihtiyacınız olan bildirimleri yayınlıyor. Kısaca ayarlar uygulamasını çalıştırın ve iPhone pilinizin değiştirilmesi gerekip gerekmediğini kontrol etmek için pil bölümüne gidin.

Son Yöntem: Performansı Denetleme

iPhone'unuzun pil kapasitesinin% 80'in altına düşmesi nedeniyle, yavaşlatmaya başlamış olup olmadığını öğrenmek için App Storedan Geekbench uygulamasını indirebilirsiniz.

Ardından uygulamanın size verdiği puanı, listemizdeki puanlar ile karşılaştırınız.

iPhone modelleri                     Tek çekirdek                                  Çok Çekirdekli

iPhone 6                                       1625                                                  2918

iPhone 6s                                      2510                                                 4360

iPhone 7                                       3462                                                  5595

iPhone SE                                    2423                                                  4162
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Eski iPhone'ları Yavaşlatan Apple'a İlk Dava Açıldı!

iPhone'unuzun Geekbench puanları yukarıda belirtilen rakamlardan önemli ölçüde düşükse, muhtemelen güç yönetimi özelliğinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca Apple, pil kapasitesi %20’nin altına düştüğünde bataryanızın değiştirilmesini öneriyor.

Kaynak : http://www.iphonehacks.com/2017/12/how-to-check-iphone-battery-capacity.html
Etiketler: batarya, iphone
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