Kısa süre önce iki gün art arda patlayan iPhone pillerinin hangi sebeple patladığıyla ilgili Apple’dan bir açıklama gelmese de, Andrew Pan’a göre bunun sebebi belli.

Geçtiğimiz hafta arka arkaya iPhone pilleri alev almış, bu sebeple büyük panik yaşanmıştı. iPhone pil değişim sırasında Zürih ve Valencia’da alev alan piller hakkında Apple’dan hala net bir açıklama gelmiş değil. Pillerden çıkan büyük duman tabakasına rağmen hastaneye gidecek kadar tıbbi bir müdahaleye gerek kalmadan bu iki kaza atlatılmış olsa da, neden bu patlamaların yaşandığı merak ediliyor.

2016 yılında Galaxy Note 7’lerin patladığı ve Samsung’un en kötü günleri olarak kabul edilen döneme benzer bir sürece girip girmediği bilinmeyen Apple’da, batarya konusunda felaket sinyalleri yanmaya devam ediyor. Şirketin bu patlamalara yönelik bir açıklama yapmamasından dolayı sorunu, aynı durumu yaşayan insanlar olarak bizler çözmeye çalışıyoruz.

Kısa süre önce telefon tamiri konusuna ilgisi olan Andrew Phan’in başına da benzeri bir olay gelmiş, iPhone 6’ların pillerini değiştirirken bir tanesi patlamış. Phan’in yaptığı açıklamaya göre piller yapışkan bir şeritle yerine tutuluyor. Yapışkan bandı iPhone bataryasından çıkarmaya çalışırken bataryanın yırtıldığını ve bu yüzden hücrelerden duman gelmeye başladığını açıkladı. Her gün binlerce iPhone bataryasının değiştirildiği göz önüne alınırsa bu iPhone’ların değişimi sırasında tek tük benzeri hataların yapılabileceğini öngörebiliriz.

2017’nin son döneminde Apple’ın zamanla güç kaybı yaşayan bataryalarla birlikte iPhone’ların işlemci hızlarını da düşürdüğünü öğrenmiştik. Bunun sonucunda büyük tepkiler çeken şirket, pil değişim fiyatlarını 29 dolara düşürdü. Bu sayede kullanıcılar Apple Store’lara gelerek bataryalarını değiştirmeye başladılar. Son zamanda karşımıza gelen patlamalar çok yüksek ihtimal “çalışan” hatasından kaynaklı, ancak buna rağmen Apple’ın bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Peki, sizce Apple’ın bu konuda bir açıklama yapması gerekiyor mu? İki pilin patladığı göz önüne alınırsa bir açıklamanın gelmesi hiç fena olmazdı.