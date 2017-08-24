iPhone Sahiplerini Bile Heyecanlandıran 6 Note 8 Özelliği!

Galaxy Note 8'de yer alan ve iPhone başta olmak üzere diğer telefonlarda olmayan veya daha düşük versiyonları olan 6 özelliği sizler için inceledik. Bu özellikler, insanların Galaxy Note 8'i tercih etmesinin arkasındaki gerçek sebepler olacak.

Dün yapılan Galaxy Note 8 konferansının bazı bölgelerinde, cihazın açık bir şekilde iPhone 7 Plus’la kıyaslandığını gördük. Kamera başta olmak üzere pek çok konuda kendisine güvenen Samsung’un yeni telefonuyla gelen özellikleri inceledik ve neden kendisine bu kadar çok güvendiğini anladık. iPhone kullanıcılarının halinden memnun olduğuna inanıyoruz, ancak onların bile Galaxy Note 8 ile gelen bu özelliklere gıpta ile baktığına inanıyoruz.

Galaxy Note 8’i olmayan kullanıcıların özlemle bakacağı 6 özellik;

Daha iyi çift kamera

iPhone 7 Plus’la birlikte başlayan çift kamera serüveni çok hoş olsa da Galaxy Note 8’de yer alan kameralar, olayı bambaşka bir boyuta taşıdı. Note 8 konferansında da gösterildiği gibi iPhone 7 Plus’ın kameralarından çok daha başarılı çekimler yapabilen telefon, iki tane 12 megapiksellik kamerasına 2x optik zoom gibi başarılı özellikleri ekliyor.

İnanılmaz Bir Ekran

Samsung’un yeni amiral gemisi, 6.3 inçlik Super AMOLED ekranı ile birlikte geliyor. Hem karanlık hem de açık renkleri başarılı bir şekilde gösterebilen ekranın Quad HD olmasının yanında HDR desteğinin de yer alması, Galaxy Note 8’lerin ekranını iPhone 7 Plus’ın birkaç adım önüne getiriyor.

Kalem

Note kullanmayan insanların bilmeyeceği bir şey varsa, o da kalemin ne gibi durumlarda işe yarayacağını bilmemenizdir. Kendim de bir Galaxy Note kullanıcı olarak başka bir telefon tercih edemememin sebebini bu muhteşem kalem teknolojisi olarak gösterebilirim. S Pen olarak bilinen bu özel kalemle yapacağınız şeylerin sınırı yok. Elinize kalemi alın ve yeteneklerinizi göstermeye başlayın.

Hızlı Kablosuz Şarj

Galaxy Note 8, hızlı şarjı desteklerken aynı şekilde kablosuz şarj sistemini de destekliyor. Bu sayede iPhone 7 Plus’ın hantallığından kurtularak Galaxy Note 8’lerinizi gönül rahatlığı ile şarj edebilirsiniz. Ayrıca Galaxy Note 8’in hızlı şarj özelliği, Galaxy S8 dahil tüm telefonlardan daha hızlı.

Genişletilebilir Depolama Alanı

iPhone 7 Plus’ta olmayan bir başka özellik daha. Galaxy Note 8’de yer alan genişletilebilir depolama alanı sayesinde 64 GB olarak aldığınız telefonun boyutunu çok daha fazla yükselterek rahatlıkla kullanmaya devam edebilirsiniz. Telefon kameralarının 4K videolar kaydettiği bir dönemde bu, hakikaten çok önemli bir özellik.

Muhtemelen Patlamayacak

Galaxy Note 7 faciası Samsung’a çok büyük zarara yol açtı. Bu durum Samsung’un aleyhine gibi gözükse de sütten ağzı yanmış gibi bir yıl boyunca güvenli batarya teknolojisi üzerinde çalışan Samsung, haliyle şu anda en güvenilir telefon bataryalarını üretmiş durumda.

Yine de belirtmek gerekir ki, Galaxy Note 8’in rakibi iPhone 7 Plus değil. Yakında çıkacak iPhone 8 ile yapılacak kıyaslamalarda hangi telefonun daha başarılı olduğunu göreceğiz.