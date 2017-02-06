Sosyal medya çılgınlığı tuhaf boyutlarda geziniyor. Amerika'nın Nebreska Eyaletinde yaşayan Amerikalı bir genç kız, ayağını yanlışlıkla bir iPhone şarj cihazı ile dağladıktan sonra hastaneye gitmek yerine durumu fotoğraflamayı tercih etti. Fotoğraflar rahatsızlık verici olabilir.

Dikkat: Yazıdaki görseller rahatsızlık yaratabilir! "Bugün Ne Yaptın?" sorusuna verilebilecek en trajik yanıtlardan biri Julia Pechar tarafından verildi.

On sekiz yaşındaki Julia Pechar dağınık bir odaya sahip. Pechar'ın amacı biraz garipti: Odanız atım atamayacak kadar dağınık olduğunda, neler olduğunu "dünyaya" internet üstünden göstermek istiyordu.

Julia Pechar, tuhaf amacına ulaştı ama bu pek de istediği gibi olmadı. Genç, iPhone şarj aleti üzerine gerçek anlamda serbest iniş gerçekleştirdi.

Solda odanın durumu, sağda bahsi geçen garip olayın sonucu

Salı günü itibariyle Twitter'da üç fotoğraf yayınlandı. Bir fotoğrafın teması kaos içinde yüzen dağınık oda, diğer ikisinin teması ise şarj cihazının ayağı adeta mızrak gibi delmesiydi.

Son iki görüntü gerçekten dehşet verici. Pechar, acilen hastaneye gitmek veya ambulans çağırmak yerine, kendisini fotoğraflamayı tercih etmiş. Modern dünya, öz korkunun bir yansıması konumunda.

Pechar, mevcut sağlık durumuyla ilgili bir açıklama talebine yanıt vermedi. Ancak zihninin karanlığını, olayların gidiş açısını nasıl anlattığı ortaya serebilir. Nebraska'lı genç BuzzFeed'e olayları şöyle anlattı. "Yatağıma Netflix'i izlemek için uzandım. Tam bu sırada mikrodalga cihazının enerjisinin gittiğini fark ettim. Hızlıca ayağa kalktım. Kelimenin tam anlamıyla yatağımdan zıpladım. Şarj cihazının üstüne inmişim."

Böyle sert bir inişin epey acılı olduğunu tahmin etsek de; gencin ilk tepkisi ne acıyla çığlık atmak, ne de yardım çağırmak olmuş.

Tuhaf genç, fotoğraflarını çekmiş ve Twitter'a yüklemiş. Kısa süre içinde 14.000 retweet ve 18.000 beğeni ile toplamayı başarmış. Gencin ikinci eylemi ise çektiği acıyı itiraf etmek olmuş.

Julia Pechar'ın üçüncü eylemi, bir profesyonelden yardım almak olmalı. Sosyal medya çılgınlığı istenmeyen boyutlara doğru adım adım ilerliyor ve bazı kişiler, ilgi çekmek isterken dehşet verici eylemlere imza atabiliyor. Elbette eğlence servislerinin dikkat dağıtıcı (zaten amaç da biraz bu) etkileri buna eklendiğinde ortaya daha da garip durumlar çıkabiliyor.