iPhone Satış Rakamları Düşüş Eğilimi Gösteriyor!

Dünyanın en popüler teknoloji şirketi Apple cephesinde gelirler açısından sıkıntı yaşanmasa da, iPhone'ların satışları eskisi kadar parlak değil.

Apple'ın ikinci çeyrek gelir tablosu açıklandı. Şirket 50.8 milyon adet iPhone satışı gerçekleştirirken toplam geliri ise 33.2 miyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Apple'ın pazar payı yüzde 1 artsa da bu, Amerikalı teknoloji devi için harika bir haber değil. Zira iPhone'un birim satışları azaldı. Elbette felaket çanları da çalmıyor zira firma, her zaman olduğu gibi inanılmaz gelirler elde etmeye devam ediyor.

Uzmanlar, şirketin iPhone satışlarına olan güvensizliğini uzun süredir eleştiriyor. Geleceğe yönelik beklentiler, iPhone satışlarının sonsuza kadar aynı çizgide olamayacağı yönünde. Facebook CEO'su Mark Zuckerberg , akıllı telefonların doğal ömürlerinin sonuna yavaş yavaş geldiklerini ve geleceğin, AR ve VR mimarileri üstüne kurulacağı yönünde görüş bildiriyor.

Apple'ın yılın son çeyreğinde satışa sunulacak modelinde boydan boya çerçevesiz ekran ve OLED ekran bulunacak. Bu iki unsurun fiyatları önemli düzeyde yukarıya çekmesi bekleniyor. Yani iPhone 8'in tahmini fiyatı 1000 dolardan aşağı olmayacak, üstelik Apple 10.yıl baskısını omuzlarında ciddi şekilde hissediyor. Şirket, iPhone 7S ve 7S Plus modellerini muhtemelen 650 ile 800 dolar fiyat aralığında satışa sunacak. iPhone 7 ailesi hala çok kayda değer ve etkileyici bir imaja sahip.