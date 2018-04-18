iPhone SE 2 Bekleyenler İçin Müjdeli Haber Geldi!

Uzun zamandır Apple hayranlarının heyecanla beklediği iPhone SE 2'nin tanıtımı için Apple'ın eli kulağında. Yeni ortaya çıkan EEC belgeleri, Apple'ın yeni bir akıllı telefonu piyasaya süreceğini gösteriyor.

Eski Apple kullanıcıları minimal tasarıma sahip, küçük ekranlı fakat performanslı iPhone’lara alışıktır. Gel gelelim günümüzde en küçük ekranlı iPhone modeli, 4.7 inçlik ekrana sahip. Üstelik Apple’ın son teknolojilerinden faydalanmak istiyorsanız 5.8 inçlik bir ekran kullanmak zorundasınız. Bu nedenle pek çok Apple hayranı, iPhone SE 2 modelini 4 gözle beklemektedir.

Haberler iyi; Rusya ve Ermenistan’ın da içinde olduğu bir dizi ülkede piyasaya çıkacak telefonlar için onay veren kurum olan Avrasya Ekonomi Komisyonu’ndan (EEC) sızdırılan belgeler, iPhone SE 2 tanıtımının yakın olabileceğini gösteriyor. Belgelerde herhangi bir model numarası bulunmasa da sızıntılar ve onaylanma tarihi, doğrudan iPhone SE 2’yi işaret ediyor.

Belgelerde onaylanan cihazların model numaraları A1920, A1921, A1984, A2097, A2098, A2099, A2101, A2103, A2014, A2015 ve A2016. İlginç olan şu ki, resmi olarak Apple’ın bu model numaralarına sahip cihazları bulunmuyor. Bu da cihazların piyasaya çıkacak yeni Apple ürünleri olduğunu gösteriyor.

Dosyalar, cihazların iOS 11 işletim sistemi ile çalıştığını gösteriyor. Muhtemelen belgeler iOS 11.2 ya da 11.3 gibi ara sürümleri göstermek yerine direkt iOS 11 olarak ana sürümü gösteriyor. Ne yazık ki belgeler cihazlar hakkında fazla detay sunmuyor. Fakat önceki sızıntılara göre iPhone SE 2’de 3D Touch, Face ID ve çift kamera gibi özellikler bulunmazken cihaz, 2GB RAM’e, 32GB depolama alanına ve A11 Bionic işlemciye sahip olacak.