KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın elindeki tüm kaynakları Eylül ayında tanıtılacak üç yeni iPhone modeline harcayacağını, bu nedenle bir iPhone SE 2 tanıtılmasının pek mümkün olmadığını belirtti.

Apple’ın iki yaşını doldurmak üzere olan akıllı telefonu iPhone SE, günlük kullanımda küçük ekranlı fakat stabil bir akıllı telefon isteyenler için oldukça uygun fiyatlı bir seçim. Fakat cihazın piyasaya çıkışının üzerinden yıllar geçti ve artık tüketiciler, yeni bir iPhone SE 2 bekleyişi içine girdiler.

Bugüne kadar iPhone SE 2’nin bu yıl tanıtılacağına dair çok sayıda söylenti gerçekleşmişti. Öyle ki; 2018’in ilk yarısında Apple’ın iPhone SE 2’yi tanıtmasına neredeyse kesin gözü ile bakılıyordu. Fakat KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo’ya göre Apple’ın elinde iPhone SE 2’ye harcayabileceği bir kaynak bulunmuyor.

Bildiğiniz üzere Apple geçtiğimiz yıl üç yeni akıllı telefon tanıtmış, iPhone 8 ve 8 Plus’ı beklenen sürede piyasaya sürerken iPhone X’un piyasaya sürülmesi 6 hafta kadar gecikmişti. Kuo’ya göre aynı sorunu tekrar yaşamak istemeyen Apple, tüm kaynaklarını Eylül ayında tanıtacağı 3 yeni iPhone modeline harcıyor.

Yine de Kuo, bir iPhone SE 2’nin tanıtılmasını imkansız olarak görmüyor. Bununla birlikte cihazın çok fazla iyileştirme getirmesini de beklemiyor. Yeni iPhone SE 2’de iPhone 7’de bulunan A10 Fusion işlemcisi kullanılacak. Bu işlemci cihazın performansını arttırsa da iPhone SE 2’de Face ID, 3D Touch, kablosuz şarj gibi özellikler bulunmayacak.

Ne olursa olsun şu an için Apple’ın iPhone SE 2 ile ilgili planlarının gizli tutulduğu kesin. Fakat dünyaca ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo’nun da sözlerine bakacak olursak, yakın zamanda bir mini iPhone beklememenizi tavsiye edebiliriz.