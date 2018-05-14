Aylardır ortaya çıkan pek çok sızıntının ışığında PhoneArena, çoğu kullanıcının heyecanla beklediği iPhone SE 2'nin tanıtıldığında nasıl görüneceğini açığa çıkardı

iPhone SE 2 ile ilgili söylentiler ve sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Şu ana kadar cihaz ile ilgili o kadar fazla spekülasyon oluşturuldu ki, iPhone SE 2’nin neye benzeyeceğini öngörmek oldukça zorlaştı. Fakat PhoneArena, şu ana kadar ortaya çıkmış tüm sızıntıları derleyerek muhtemel iPhone SE 2 tasarımını ortaya çıkardı.

Çentikli Tasarım

iPhone SE 2 hakkındaki söylentiler ilk çıktığında henüz iPhone X tanıtılmamıştı ve bu nedenle cihazın standart çerçeveli Apple tasarımına sahip olacağı düşünülüyordu. Fakat iPhone X ile birlikte tüm fikirler değişti. Hem ortaya çıkan sızıntılar hem de söylentiler, Apple’ın çentikli tasarıma sahip çerçevesiz bir iPhone SE 2 tanıtacağını gösteriyor.

Bu sırada kritik bir soru işareti beliriyor; biyometrik güvenlik olarak ne kullanılacak? Face ID teknolojisi akla ilk gelen seçenek olsa da Apple’ın uygun fiyatlı bir modelde böylesine pahalı bir teknolojiyi kullanmaması muhtemel. İkinci seçenek ise şirketin daha düşük maliyetli 2D yüz tarayıcısı kullanması.

Cam Arka Panel Geliyor, Kulaklık Girişi Gidiyor

Apple, 2017 model iPhone’ları ile birlikte cam arka panel tasarımına geçiş yaptı. Nedeni ise müşterilerine kablosuz şarj teknolojisinin tüm nimetlerinden faydalanma fırsatı vermekti. Şirket, iPhone SE 2’de de kablosuz şarj desteği sunmak için cam arka paneli tercih edecek. Ayrıca ilk nesilde var olan kulaklık girişi, ikinci nesil iPhone SE 2’de bulunmayacak.

Birinci Nesildeki Kompakt Yapı Korunacak

Tüketicilerin iPhone SE’yi tercih etmelerinin en büyük nedenlerinden biri de tek elle kullanımı mümkün kılan boyutlarıydı. Apple, iPhone SE 2’de de bu özelliği korumaya dikkat edecek ve cihaz boyutlarını değiştirmeyecek. Fakat ikinci nesil iPhone SE çerçevesiz bir tasarıma sahip olacağı için ekran boyutu bir miktar artmış olacak.