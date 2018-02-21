Pek çok Apple hayranı, şirketin yeni küçük ekranlı akıllı telefonu iPhone SE 2'yi büyük bir merak ile bekliyor. Cihazın piyasaya sürülüp sürülmeyeceği dahi belli değilken sızıntılar gelmeye devam ediyor.

Apple’ın küçük ekranlı, uygun fiyatlı ve yüksek performanslı olması beklenen akıllı telefon iPhone SE 2, oldukça fazla söylentiye konu oluyor. Sorun şu ki; iPhone SE 2 hakkındaki söylentiler büyük oranda çelişki içeriyor. Dolayısı ile hangi bilginin doğru, hangisinin uydurma olduğunu anlamak kesinlikle kolay değil.

iPhone SE 2 söylentilerine bir yenisi de Çinli haber sitesi qq.com’dan geldi. Haber sitesinin tedarik zinciri kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre Apple, yeni küçük performans canavarını Haziran ayında Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) 2018’de tüketicilerin beğenisine sunacak.

Çinli haber sitesine göre iPhone SE 2, 4.2 inçlik bir ekrana sahip olacak. Bu birazcık tuhaf olabilir, zira Apple’ın şu ana kadar tanıttığı herhangi bir 4.2 inç ekranlı telefon bulunmuyor. Ayrıca yine aynı haber sitesine göre cihaz iPhone X gibi gösterişli bir tasarıma sahip olmak yerine mevcut iPhone SE’ye daha çok benzeyecek.

Donanım kısmına geldiğimizde ise iPhone SE 2’nin 2GB RAM kapasitesi ile piyasaya çıkması bekleniyor. iPhone 7’lerde bulunan A10 Fusion işlemcisinden gücünü alacak olan cihazın 32 ve 128GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği bulunacak. Donanım söylentilerinin tasarıma oranla daha tutarlı olduğunu söylemek mümkün.