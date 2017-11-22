iPhone SE 2 İçin Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Apple'ın nispeten uygun fiyatlı seçeneği iPhone SE 2 modeli 2018 yılının ilk çeyreğinde tanıtılacak.

Geçtiğimiz yıl Mart ayında piyasaya sürülen iPhone SE’nin, yeni modelinin çıkıp çıkmayacağı konusunda bu yıl ki lansmanda yer almaması, beraberinde akıllara soru işareti getirmişti. iPhone SE şu an Apple'dan satın alabileceğiniz en ucuz iPhone modeli. Ayrıca iPhone 5s' in dış formunu koruyan ve temel olarak da kompakt bir iPhone 6. Fakat neredeyse 2 yaşında..

iPhone SE’ ye olan talep hatırı sayılır bir düzeyde olduğu için bunu da gözardı etmeyen Apple, son raporlara göre yeni sürüm üzerinde çalışıyor. Çıkan konsept videolar da bunu kanıtlar nitelikte.

iPhone SE 2, geçen yılki iPhone 7 akıllı telefonuyla benzer özelliklere sahip olacağını söylemek yanlış olmaz. Bu nedenle, iPhone 7 gibi Apple A10 yonga setini iPhone SE 2'de görmek şaşırtıcı olmayacaktır. Dokunmatik ID sensörü mü FaceID mi olacağı konusu belirsizliğini halen koruyor. Bunun yanı sıra 4 inçlik ekranın da muhafaza edilmesi bekleniyor. Bir önceki modeli iPhone SE ile aralarında fiyat konusunda büyük bir uçurum olmayacağını da söyleyebiliriz.

Economic Daily News raporunda yeni modelin tanıtım tarihi belirtilmedi. Ancak iPhone SE'nin Mart 2016 ortasında tanıtıldığını düşünürsek, iPhone SE 2'nin de önümüzdeki yıl aynı tarihte piyasaya sürüleceğini söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi Apple, ürünlerin çıkışı için lansmanlarda duyurduğu gün ve saatlere yıllardır sadık bir şekilde ilerliyor. Sizce önümüzdeki Mart ayına doğru, yeni bir iPhone modeli görür müyüz?