iPhone SE 2, iPhone X'e Benzer Bir Tasarımla Gelecek

iPhone'un ekonomik SE serisinin ikinci telefonu Olixar'ın, bazı duyurulara göre iPhone X benzeri bir tasarımla geleceği konuşuluyor.

iPhone, hakkında raporlar hazırlayan Olixar, iPhone SE 2'nin nasıl görüneceğine dair bazı fotoğraflar yayınladı. Olixar, yeni iPhone SE'nin ince çerçeveli ve çentikli bir iPhone X'a benzeyeceğini düşünüyor.

iPhone SE modellerinin genellikle diğer iPhone telefonlarına göre nispeten düşük çıkmasından dolayı zor bir iddia, ancak Olixar bu teorisinde ısrarcı. Ayrıca rapor, iPhone SE'nin çentikli ve ince çerçeveli olarak çıkacağına dair ilk iddia değil. Farkli bir kaynak olan Tiger Mobiles'ın CAD çizimleri de 5 inçlik bir tasarım sergiliyordu ve yine iPhone X'a benzeyeceğini söylüyordu. Olixar'ın çizimleri şu şekildeydi:

Görsellerin boyutlarıyla önceki SE telefonun boyutlarını karşılaştığımızda ise çentik özelliğinin olup olmayacağı gerçekten şüpheli bir şey. Çünkü iPhone X, sensörü ön çerçeveden ve ekrandan ayırmak için pürüzsüz, kapsamlı bir eğri kullanıyor. Bu bilgiye karşı çıkanlar ise SE 2’nin çentiklerinin çoğunun Apple’ın detaylara gösterdiği ilgiyle alakalı olmayacağını söylüyor.

Ayrıca iPhone X çok daha fahiş fiyatlara satılıyorken, daha ekonomik bir telefonun bu denli hoş bir tasarıma sahip olacak olması da iddiları birazcık çürütüyor. İddiaların gerçek olup olmadığını önümüzdeki haftalarda cihaz lansmanında öğrenebileceğiz.