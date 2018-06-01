iPhone SE 2'nin Nasıl Görüneceğine Dair Yeni Fotoğraf!

Sonny Dickson tarafından paylaşılan fotoğrafa göre iPhone SE 2, iPhone X benzeri bir çentiğe sahip olacak. Fakat bu çentik, iPhone X'a kıyasla çok daha küçük olacak.

iPhone SE 2 hakkında hala elimizde somut belgelerin bulunmayışı, cihaz hakkında her gün farklı bir söylentinin çıkmasına neden oluyor. Fakat son ortaya çıkan iPhone SE 2 sızıntısı, cihaz hakkında şu ana kadar ortaya çıkan bütün sızıntılar ile tutarlılık gösteriyor.

Daha önce de pek çok sızıntı gerçekleştirmiş olan Sonny Dickson, bu sabah(1 Haziran) Twitter’da dikkat çeken bir görsel paylaştı. Bir adet iPhone X ekran koruyucunun göründüğü fotoğrafta bir tane de iPhone SE 2 ekran koruyucu görünüyordu.

Görsele göre iPhone SE 2’nin çentiği, iPhone X’a göre oldukça küçük olacak. Buna göre Apple ya Face ID modüllerini küçültmeyi başardı ya da iPhone SE 2’de Face ID yerine standart 2D yüz tarayıcı bulunacak. İkinci seçenek pek çok Apple hayranı için hayal kırıklığı yaratabilir.

Yine de görsellerin doğruluğundan emin olmamız mümkün değil. Söz konusu ekran koruyucu, spekülasyon yaratmak için önceki sızıntılara dayanarak da üretilmiş olabilir. Ne yazık ki bu noktada elimize somut bir delil geçene kadar yapabileceğimiz bir şey bulunmuyor.

Bununla birlikte Bloomberg'in raporuna göre iPhone SE 2'nin WWDC 2018'de tanıtılması pek mümkün değil. Rapora göre şirket, Geliştirici Konferansı sırasında donanım ürünlerinden çok yazılıma odaklanacak. Bu nedenle iPhone SE 2'yi etkinlik sırasında görmemiz pek de mümkün olmayacak. Üstelik Apple'ın Eylül ayında 4 iPhone birden tanıtmasına da ihtimal verilmiyor. Bu da cihazın tanıtımı için Mart 2019'a kadar beklemeniz gerekebileceği anlamına geliyor.