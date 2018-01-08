Apple’ın ‘minik’ ekranlı telefon projesi iPhone SE’nin devamının bu yıl da gelmesi bekleniyor. İşte cihazın olası tanıtım tarihi ve sahip olacağı özellikler.

Eğer daha küçük ekranlı, daha uygun ve üst seviye özelliklere sahip bir iPhone deneyimi yaşamak istiyorsanız, önümüzdeki mart ayını beklemenizi tavsiye ederiz. Zira Apple, yüksek ihtimalle Mart 2018’de iPhone SE 2 modelinin duyurusunu gerçekleştirecek.

Öncelikle tarihten %100 emin olmadığımızı söylememiz gerekiyor, fakat bir önceki cihazın tanıtım tarihinden pek farklı olmayacağı görüşündeyiz. iPhone SE, Mart 2016’da tanıtılmıştı. 2015 Eylül ayında tanıtılan iPhone 6 ve 6S’ten 6 ay sonra gerçekleşen bu cihazın tanıtımı, zaman olarak en uygunuydu. Zira 2016 Eylül’deki tanıtımla da arasında 6 aylık bir süre bulunuyordu, yani bu iki tanıtımın tam ortasında.

Şimdi de hangi özelliklere sahip olacağına bir bakalım. Tabii bunların da %100 geçerliliğinin olduğunu söylemeyelim, fakat Uzak Doğu’dan gelen haberlerin her zaman güvenirlilik oranı üst seviyelerde olmuştur. Tekz24’ün aktardığı bilgilere göre iPhone SE 2’de iPhone 7’de bulunan A10 Fusion işlemci yer alacak. Kamerasının ise f/2.2 aralığa sahip 12 MP çözünürlüğünde olması bekleniyor -iPhone 8’deki f/1.8 aralığa sahipti-. Fiyatlarının ise 32 GB (339 dolar) ve 128 GB (449 dolar) şeklinde olacağı öngörülüyor.

iPhone SE 2’de olması beklenen özellikler: