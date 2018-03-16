iPhone X tasarımını sevenler için uygun fiyatlı bir alternatif olması beklenen iPhone SE 2’nin çift kameralı ve Face ID özelliklerini gördüğümüz bir videosu sızdırıldı.

Geçen sene satışa sunulan iPhone X, pek çok kişinin ilgisi ile karşılandı. Radikal bir kararla çentikli ekrana geçiş yapan iPhone X, pek çok insanın beğenisini kazanmış olsa da yüksek fiyatından dolayı çoğu insan, bu cihaza yaklaşamadı. 1000 dolar gibi çok üst düzey bir ücretten satışa sunulan iPhone X’un ardından Apple, bu sene 3 farklı akıllı telefon çıkaracak gibi duruyor. 3 modeli de iPhone X tasarımında çıkarması beklenen şirketin, iPhone SE 2 adı altında yine çift kameraya sahip olsa da daha uygun fiyatlı bir model çıkarması bekleniyor.

Geçen sene çıkan söylentilere rağmen yeni bir modelini göremediğimiz iPhone SE’nin 2018’de yeni modelle karşımıza çıkmasını bekliyoruz. Bunun için ilk sızıntılar gelmeye başladı. Hemen hemen pek çok özelliği ile iPhone X’a benzeyen, ancak iPhone 6’yı da andıran bir akıllı telefonun video görüntüleri sızdırıldı. Çin’in sosyal medyası Weibo’da ortaya çıkan görüntüler, Apple’ın daha uygun fiyatlı bir iPhone X tasarımı üzerinde çalıştığını gösteriyor.

Video kaydı yapan kişinin yüzünü görünce açılan telefon, normal olarak bizlere akıllı telefonda FaceID özelliğinin olduğunu göstermiş oldu. Eğer bu video bir aldatmacaysa bunun için epey uğraşmışlar gibi gözüküyor, ancak video orijinal bir şeyi gösteriyorsa da 2018’in Eylül ayında muhtemelen daha uygun fiyatlı bir iPhone satın alabileceğiz.

Sızdırılan bilgilere göre Apple’ın bu sene LCD ekran gibi daha düşük özelliklerle donatılmış iPhone X benzeri bir model sunması bekleniyor. İlerleyen zamanlarda iPhone SE 2 ile ilgili yeni sızıntılar gelecektir.